Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα του 5ου κύκλου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα του 5ου κύκλου

Η συναρπαστική συνέχεια της επιτυχημένης παραγωγής του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την πρεμιέρα του Ε’ κύκλου επεισοδίων.

Η σειρά με την υπογραφή της τριάδας των επιτυχιών -Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου- φέρνει καταιγισμό ανατροπών, εντάσεων αλλά και νέες ιστορίες που υπόσχονται να καθηλώσουν ξανά το κοινό, από το πρώτο επεισόδιο.

Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις και έντονα συναισθηματικά φορτία.

Η εισβολή της οικογένειας Ρουσσάκη από την Κρήτη ανατρέπει τις ισορροπίες, φέρνοντας στο προσκήνιο σκοτεινά μυστικά, παλιούς λογαριασμούς και μια εκδικητική διάθεση που απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει όρθιο.

Ένας αόρατος κίνδυνος ελλοχεύει, καθώς ο τρόμος του serial killer εξαπλώνεται, απειλώντας ακόμα και τους πιο ισχυρούς. Την ίδια ώρα, στη Μάνη, τα τραύματα του παρελθόντος δεν έχουν επουλωθεί.

Ο Στάθης προσπαθεί να διαχειριστεί τη ντροπή και το σοκ από το φιάσκο του γάμου της Βασιλικής και το νέο σκάνδαλο που την περιβάλλει, ενώ η Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον και την Ιουλία.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό και απειλητικό σκηνικό, ο έρωτας δεν σταματά να διεκδικεί χώρο. Ένας νέος μεγάλος έρωτας έρχεται να δώσει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στο πιο σκληρό χώμα, η αγάπη μπορεί να ανθίσει.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεόφιλος Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου,Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου, Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός

Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να πίνουμε γάλα χαμηλών λιπαρών; Η απάντηση που δίνει ειδικός του Harvard ίσως σας εκπλήξει

Στέγη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφέρει η ΕΑΕ σε ογκολογικούς ασθενείς

Εφορία: Έρχεται νέο μπαράζ πλειστηριασμών ακινήτων – Ποιους αφορά

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα ακολουθήσετε αποκαλύπτει αν σας αγαπούν ή σας χρησιμοποιούν λόγω της καλοσύνης σας

Τα 4 ζώδια που εισέρχονται σε μια περίοδο ηρεμίας
περισσότερα
14:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Βικτόρια Μπέκαμ: Τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία της

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα αποτελέσει το θέμα νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, από τους δημιουρ...
12:35 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Δωμάτιο Απόδρασης, ένα βιβλίο συναρπαστικής πλοκής και αδιάκοπης δράσης από τη συγγραφέα Megan Goldin 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Δωμάτιο Απόδρασης, ένα βιβλίο συναρπαστικής πλοκής και αδιάκ...
12:27 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 11/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 11...
11:09 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 11/9/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 11 Σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος