Βελόπουλος: Εάν με άκουγαν το 2019 για τους υδρογονάνθρακες, τώρα θα ήμασταν πάμπλουτοι – Η πρόταση για ενιαία αμφίεση στα σχολεία

Για τις εξελίξεις γύρω από την κατάθεση επίσημης αίτησης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, για έρευνες υδρογονανθράκων από τη Chevron και την Helleniq Energy, μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του OPEN, “Ώρα Ελλάδος” και τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν πιστεύει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο πετρέλαιο. Ή μας έλεγε ψέματα 6 χρόνια ή μας λέει ψέματα τώρα. Γιατί μιλάμε μόνο για νότια της Κρήτης; Γιατί έχουμε μειωμένη επήρεια ανατολικά της Κρήτης. (…) Η Λιβύη μας έκανε τη χάρη εντός εισαγωγικών και διατήρησε τη νομιμότητα που είναι η μέση γραμμή. Για να γίνει η πρώτη γεώτρηση χρειάζονται 4 χρόνια. Εάν με άκουγαν το 2019, το 2023 θα βγάζαμε φυσικό αέριο και θα ήμασταν πάμπλουτοι. Και ο Μητσοτάκης με έλεγε ψεκασμένο! Μου φαίνεται αντιπαροχή αυτή η ιστορία. Πάρτε ανατολικά της Κρήτης και το Καστελόριζο με μειωμένη επήρεια και εμείς παίρνουμε νότια της Κρήτης. Μου φαίνεται λίγο περίεργη η μη αντίδραση της Τουρκίας. Είναι λίγο οξύμωρη ιστορία. Θεωρώ πως μας πηγαίνουν σε ιδιότυπη συνεκμετάλλευση. Εάν δεν είναι προεκλογικό κόλπο γκρόσο, είναι θετική εξέλιξη» είπε χαρακτηριστικά.

«Μικρός δικτάτορας ο Μητσοτάκης»

Σχολιάζοντας δημοσίευμα ιστοσελίδας, σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης «φέρνει διάταξη που προβλέπει ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να αποκλειστεί από την πρόσβαση στη δικογραφία του, αν οι αρχές κρίνουν ότι “κινδυνεύουν θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου” ή “το δημόσιο συμφέρον”», ο κ. Βελόπουλος επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, λέγοντας:

«Ο πρωθυπουργός και ψεύτης είναι αλλά το χειρότερο απ’ όλα, είναι και μικρός δικτάτορας. Είναι δικτάτορας κανονικός. Αυτή την εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο άρθρο 18, αναφέρεται εάν κάποιος κατηγορηθεί για κάτι, δεν έχει δικαίωμα να λάβει γνώση της δικογραφίας! (…) Έχουμε δικτατορία. Σε ποια δημοκρατία υπάρχει ακαταδίωκτο; Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 με 15 ομάδες που έχουν το ακαταδίωκτο. Οι γιατροί στον κορονοϊό, οι τραπεζίτες, οι υπουργοί. Εμείς λέμε όλα δημόσια, να βγάλουν όλοι οι υπουργοί και βουλευτές τις φορολογικές δηλώσεις τους».

Πρόταση για ενιαία αμφίεση στα σχολεία

Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρχει ενιαία ενδυμασία για κορίτσια και αγόρια στα σχολεία:

«Ο κόσμος θέλει λύσεις. Και επειδή εκπροσωπούμε τους φτωχούς Έλληνες, προτείνουμε ενιαία αμφίεση στο σχολείο. Ποδιά στα κορίτσια, φόρμες στα αγόρια, για να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός του καλού ρούχου των 500 – 1000 ευρώ και το φτωχό παιδάκι να μην έχει και να το κοροϊδεύουν. Επαναφορά της ενιαίας αμφίεσης στο σχολείο και είναι μια λύση κοινωνική».