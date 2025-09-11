Ουκρανία: Στο Κίεβο ο πρόεδρος της Φινλανδίας για να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο πρόεδρος της Φινλανδίας για να συναντήσει τον Ζελένσκι
Πηγή: Χ / @ZelenskyyUa

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για έργα ασφαλείας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επενδύσεις σε υποδομές και εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της ασφάλειας για την Ουκρανία.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

