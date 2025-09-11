Ουκρανία: Στο Κίεβο ο πρόεδρος της Φινλανδίας για να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για έργα ασφαλείας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επενδύσεις σε υποδομές και εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της ασφάλειας για την Ουκρανία.

Today, at the Wall of Remembrance in Kyiv, together with President of Finland @AlexStubb, we commemorated the Ukrainian defenders who gave their lives for Ukraine. With gratitude and respect, we honor the memory of every fallen warrior. Eternal and bright remembrance to all… pic.twitter.com/qccng4Q6a4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ