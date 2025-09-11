Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδράσεις για την κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron και τις γεωτρήσεις στη Νότια Κρήτη – «Η Ουάσινγκτον ενισχύει την Ελλάδα»

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή σκακιέρα, με την κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron στην Ελλάδα να προχωρά σε έρευνες και δοκιμαστικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπως γράψαμε στο enikos.gr, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Όπως αναφέρει το Oksijen, η εξέλιξη αυτή «έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Η Αθήνα στοχεύει τόσο να περιορίσει την επιρροή της Άγκυρας όσο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ προσελκύοντας αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή».

Όπως σημειώνει, «η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην έρευνα υδρογονανθράκων στα παράκτια μπλοκ “Κρήτη-1” και “Κρήτη-2” νότια της Κρήτης ως γεωπολιτικό σημείο καμπής».

Επιπλέον, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, η Ελλάδα βλέπει τη συμμετοχή των ΗΠΑ ως ένα βήμα που ουσιαστικά «επιβεβαιώνει τα δικαιώματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας των νησιών εντός της μέσης γραμμής», αποτελώντας «έμμεση αντίδραση στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που υπέγραψε η Άγκυρα το 2019».

Η Hurriyet επισημαίνει ότι η Ελλάδα εκκίνησε μια «φιλική επίθεση» προς την Τρίπολη και τη Βεγγάζη ως απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Λιβύης και παράλληλα με τον Χαλίφα Χάφταρ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γιος του Χάφταρ, Μπελγκασέμ Χάφταρ, διευθυντής των Ταμείων Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης της Λιβύης, προσκλήθηκε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δημοσίευμα της Hurriyet σημειώνει ότι «η Ελλάδα προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ του Χάφταρ με οικονομικά μέτρα, αποτρέποντας το λιβυκό κοινοβούλιο να επικυρώσει το μνημόνιο που υπέγραψαν η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικης Συμφωνίας της Λιβύης το 2019 σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας».

«Παρά την αισιοδοξία για την επίσκεψη του Μπελκασίμ Χάφταρ» στην Αθήνα, σχολιάζει η Hurriyet, «οι αναφορές ότι ο Χάφταρ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα έως το τέλος Σεπτεμβρίου προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα, που επιδιώκει να εδραιώσει κανάλια επικοινωνίας τόσο με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας όσο και με τον Χάφταρ».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπάρσλαν Μπαϊρακτάρ, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Chevron, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.

«Συγκεντρωθήκαμε με ανώτατα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων», δήλωσε.

Küresel enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Chevron’un üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/pl1sGXJEli — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 10, 2025



Σύμφωνα με τη Millyet, «η Τουρκία προχώρησε σε σημαντική κίνηση για διαφοροποίηση του εφοδιασμού φυσικού αερίου», υπογράφοντας στο Gastech 2025 συμφωνίες LNG με οκτώ διεθνείς εταιρείες για την περίοδο 2026-2028, «εξασφαλίζοντας περίπου 15 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με τις αποστολές να ξεκινούν αυτόν τον χειμώνα».

Ο Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε επίσης με τον νέο Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και με στελέχη εταιρειών όπως οι Edison, ConocoPhillips και Chevron.

İki gün süren GASTECH 2025 temaslarımız kapsamında doğal gazda kaynak çeşitliliğimizi artıracak ve arz güvenliğimize katkı sunacak önemli anlaşmalara imza attık. Millî şirketimiz BOTAŞ’ın 8 farklı şirketle imzaladığı anlaşmalar kapsamında bu kıştan başlamak üzere 3 yıllık süre… pic.twitter.com/5fmiBDUfPo — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 10, 2025



«Συζητήσαμε την υπάρχουσα συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο εμπόριο LNG, στην πυρηνική ενέργεια και σε κρίσιμα ορυκτά, καθώς και νέες ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς. Πιστεύουμε ότι οι ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν περαιτέρω βάσει κοινής οράματος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.