Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδράσεις για την κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron και τις γεωτρήσεις στη Νότια Κρήτη – «Η Ουάσινγκτον ενισχύει την Ελλάδα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδράσεις για την κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron και τις γεωτρήσεις στη Νότια Κρήτη – «Η Ουάσινγκτον ενισχύει την Ελλάδα»
Φωτογραφία: Reuters

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή σκακιέρα, με την κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron στην Ελλάδα να προχωρά σε έρευνες και δοκιμαστικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπως γράψαμε στο enikos.gr, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Όπως αναφέρει το Oksijen, η εξέλιξη αυτή «έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Η Αθήνα στοχεύει τόσο να περιορίσει την επιρροή της Άγκυρας όσο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ προσελκύοντας αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή».

Όπως σημειώνει, «η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην έρευνα υδρογονανθράκων στα παράκτια μπλοκ “Κρήτη-1” και “Κρήτη-2” νότια της Κρήτης ως γεωπολιτικό σημείο καμπής».

Επιπλέον, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, η Ελλάδα βλέπει τη συμμετοχή των ΗΠΑ ως ένα βήμα που ουσιαστικά «επιβεβαιώνει τα δικαιώματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας των νησιών εντός της μέσης γραμμής», αποτελώντας «έμμεση αντίδραση στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που υπέγραψε η Άγκυρα το 2019».

Η Hurriyet επισημαίνει ότι η Ελλάδα εκκίνησε μια «φιλική επίθεση» προς την Τρίπολη και τη Βεγγάζη ως απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Λιβύης και παράλληλα με τον Χαλίφα Χάφταρ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γιος του Χάφταρ, Μπελγκασέμ Χάφταρ, διευθυντής των Ταμείων Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης της Λιβύης, προσκλήθηκε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δημοσίευμα της Hurriyet σημειώνει ότι «η Ελλάδα προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ του Χάφταρ με οικονομικά μέτρα, αποτρέποντας το λιβυκό κοινοβούλιο να επικυρώσει το μνημόνιο που υπέγραψαν η Τουρκία και η Κυβέρνηση Εθνικης Συμφωνίας της Λιβύης το 2019 σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας».

«Παρά την αισιοδοξία για την επίσκεψη του Μπελκασίμ Χάφταρ» στην Αθήνα, σχολιάζει η Hurriyet, «οι αναφορές ότι ο Χάφταρ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα έως το τέλος Σεπτεμβρίου προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα, που επιδιώκει να εδραιώσει κανάλια επικοινωνίας τόσο με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας όσο και με τον Χάφταρ».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπάρσλαν Μπαϊρακτάρ, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Chevron, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.

«Συγκεντρωθήκαμε με ανώτατα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων», δήλωσε.


Σύμφωνα με τη Millyet, «η Τουρκία προχώρησε σε σημαντική κίνηση για διαφοροποίηση του εφοδιασμού φυσικού αερίου», υπογράφοντας στο Gastech 2025 συμφωνίες LNG με οκτώ διεθνείς εταιρείες για την περίοδο 2026-2028, «εξασφαλίζοντας περίπου 15 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με τις αποστολές να ξεκινούν αυτόν τον χειμώνα».

Ο Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε επίσης με τον νέο Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και με στελέχη εταιρειών όπως οι Edison, ConocoPhillips και Chevron.


«Συζητήσαμε την υπάρχουσα συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο εμπόριο LNG, στην πυρηνική ενέργεια και σε κρίσιμα ορυκτά, καθώς και νέες ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς. Πιστεύουμε ότι οι ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν περαιτέρω βάσει κοινής οράματος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Άνοια: Ποιες παθήσεις πριν τα 55 διπλασιάζουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις και πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση της τράπεζας για τα επιτόκια – Νέες προβλέψεις αναλυτών

Τι σημαίνει η φράση «βλέπει διά της τεθλασμένης» και από πού προέρχεται

Επιστήμονας «επέστρεψε στις ρίζες του» και ανακάλυψε πιθανή πρόοδο στην κβαντική υπολογιστική
περισσότερα
13:18 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο πρόεδρος της Φινλανδίας για να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο π...
13:15 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Welt: 5 ρωσικά drones «στόχευαν» βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία – «Εσκεμμένη» η παραβίαση του εναέριου χώρου

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας -μέλος...
12:47 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στην Αυστραλία: Εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων – Είχε 1,4 εκατ. αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Οργή και ανησυχία προκαλεί στην αυστραλιανή κοινωνία η αποκάλυψη ότι ένας 26χρονος εργαζόμενος...
11:58 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Το κοινοβούλιο «πάγωσε» το νομοσχέδιο για τη μείωση των ωρών εργασίας – Πλήγμα για την κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κάτω βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου έβαλε στο συρτάρι νομοσχέδιο που θα μείωνε κατά 2-1/2 ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος