Τσάρλι Κερκ: Φωτογραφίες και βίντεο ίσως αποκαλύπτουν τον δράστη της δολοφονίας του – Σε θέση ελεύθερου σκοπευτή πριν από τη μοιραία σφαίρα

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό πολιτικής βίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς ο συντηρητικός ακτιβιστής και συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, έπεσε νεκρός από σφαίρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University, στη Γιούτα.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μιλούσε μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά από κοντινή ταράτσα σε μια «στοχευμένη επίθεση».

Ανθρωποκυνηγητό

Το FBI συμμετέχει επίσης στις έρευνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Δύο άτομα που αρχικά θεωρήθηκαν ύποπτα συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως «μόνο ένα άτομο εμπλέκεται στη δολοφονία» και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «πολιτική δολοφονία».

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «μια σκοτεινή μέρα για την Αμερική» και κατηγόρησε τη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι τροφοδοτεί την πολιτική βία.

Βίντεο

Συγκλονιστικά βίντεο που έχουν καταγραφεί από την πανεπιστημιούπολη δείχνουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον φερόμενο ως δράστη να κινείται στην ταράτσα πριν και μετά τον πυροβολισμό.

Ένα από τα βίντεο, τραβηγμένο μέσα από κτίριο του πανεπιστημίου πίσω από τη σκηνή όπου μιλούσε ο Κερκ, κατέγραψε τη στιγμή που το πλήθος των 3.000 παρευρισκομένων έπεσαν στο έδαφος, μόλις ακούστηκε ο πυροβολισμός. Στο ίδιο πλάνο διακρίνεται μια μικρή σκοτεινή φιγούρα να σηκώνεται και να κινείται στην ταράτσα απέναντι.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025



Άλλη λήψη από τον χώρο, λίγο πριν από τον πυροβολισμό, φαίνεται να δείχνει έναν άνθρωπο ξαπλωμένο σε θέση ελεύθερου σκοπευτή στην ταράτσα, στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η επίθεση, ενώ παρευρισκόμενοι απορούσαν τι ακριβώς βλέπουν.

«Υπάρχει κάποιος στην ταράτσα εκεί», ακούγεται να λέει ένας από αυτούς. «Μόλις έτρεξε από εκεί, μπήκε μέσα, και τώρα είναι ακριβώς εκεί».

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κερκ δέχθηκε τη μοιραία σφαίρα, ενώ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις που έχουν διαπραχθεί από τρανς άτομα στην Αμερική. Βίντεο που κατέγραψαν θεατές πιο κοντά στη σκηνή δείχνουν τον γνωστό συντηρητικό σχολιαστή να καταρρέει στην καρέκλα του, καθώς αίμα αναβλύζει από τον λαιμό του.

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025



Έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από την προσωπική του ομάδα ασφαλείας, η οποία τον απομάκρυνε εσπευσμένα από τον χώρο, όμως λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Video showing Charlie Kirk being carried into a waiting truck to go to the hospital in Utah pic.twitter.com/XfoAPntfMZ — Cassandra “Cassy” Coelho R.🪬 (@IDontCareBear1) September 10, 2025



Καθώς επικρατούσε χάος στην πανεπιστημιούπολη, οι αστυνομικές αρχές και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον δράστη.

Σε ηχητικό απόσπασμα από την κλήση στο 911 που αποκτήθηκε από το TMZ, ακούγεται κάποιος να ενημερώνει: «Το UVU αναφέρει ότι υπάρχει ένα άτομο που πυροβολήθηκε, άγνωστο πού κατευθύνθηκε ο δράστης». Ένας άλλος ρωτά: «Πόσους τραυματίες έχουμε;» και η απάντηση είναι: «Μόνο ένα άτομο».

Chilling dispatch audio captures the terrifying moments after #CharlieKirk was shot. 💔 pic.twitter.com/FAJT4Suobr — TMZ (@TMZ) September 10, 2025



Οι Αρχές περιέγραψαν τον ύποπτο ως άτομο που φορούσε τζιν, μαύρη μπλούζα και μαύρο γιλέκο, χωρίς να δοθούν εκτιμήσεις για την ηλικία ή το φύλο. Αναφέρθηκε επίσης ότι έφερε μακρύκανο όπλο και είχε τοποθετηθεί σε κτίριο ανατολικά της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου.

Ο Τσάρλι Κερκ, εκτός από συνιδρυτής της Turning Point USA, ήταν γνωστός για τις ανοιχτές συζητήσεις «Prove Me Wrong» σε πανεπιστημιουπόλεις, όπου καλούσε το κοινό να αντικρούσει τις θέσεις του.

Την ώρα της δολοφονίας του, συμμετείχε σε μία τέτοια εκδήλωση στο πλαίσιο της περιοδείας «The American Comeback Tour». Ο Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, πρώην Miss Arizona, Έρικα Φράντζβε, και τα δύο μικρά παιδιά τους.