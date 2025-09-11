Νέα δημοσκόπηση: Δείτε τη διαφορά ΝΔ- ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου – Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Enikos Newsroom

πολιτική

Εκλογές: Κάλπες

Προβάδισμα 9,9 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, έναντι του ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της διαδικτυακής εφημερίδας Political. Πρόκειται για την πρώτη μέτρηση μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,6%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Πώς κρίνουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ 2025 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Τι δυσκολεύει περισσότερο την καθημερινότητα

Το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.

