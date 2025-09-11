Τηλεθέαση (10/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (10/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 19,6%
  • Σήμερα 19,5%
  • Ώρα Ελλάδος 11,4%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 17,5%
  • Καλοκαίρι παρέα 9,7%
  • 10 παντού 6,5%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 16,1%
  • Live News 13,9%
  • Καθαρές κουβέντες  6,2%
  • Το ‘χουμε 5%
  • Power Talk 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
  • Σήμερα 14,9%
  • Ώρα Ελλάδος 5,1%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 10,4%
  • Αταίριαστοι 8,2%
  • 10 παντού 5%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 12,2%
  • Τροχός της Τύχης 9,1%
  • Καθαρές κουβέντες 5,1%
  • Το ‘χουμε 4,2%
  • Power Talk 3,3%

