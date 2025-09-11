Τηλεθέαση (10/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (10/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 19,6%

Σήμερα 19,5%

Ώρα Ελλάδος 11,4%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 17,5%

Καλοκαίρι παρέα 9,7%

10 παντού 6,5%

Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 16,1%

Live News 13,9%

Καθαρές κουβέντες 6,2%

Το ‘χουμε 5%

Power Talk 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%

Σήμερα 14,9%

Ώρα Ελλάδος 5,1%

Ζώνη 10-1

Καλοκαίρι παρέα 10,4%

Αταίριαστοι 8,2%

10 παντού 5%

Απογευματινή ζώνη