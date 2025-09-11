Τηλεθέαση (10/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (10/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 19,6%
- Σήμερα 19,5%
- Ώρα Ελλάδος 11,4%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 17,5%
- Καλοκαίρι παρέα 9,7%
- 10 παντού 6,5%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 16,1%
- Live News 13,9%
- Καθαρές κουβέντες 6,2%
- Το ‘χουμε 5%
- Power Talk 4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
- Σήμερα 14,9%
- Ώρα Ελλάδος 5,1%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 10,4%
- Αταίριαστοι 8,2%
- 10 παντού 5%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 12,2%
- Τροχός της Τύχης 9,1%
- Καθαρές κουβέντες 5,1%
- Το ‘χουμε 4,2%
- Power Talk 3,3%