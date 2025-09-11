Τσάρλι Κερκ: Ορισμένοι θάνατοι από πυροβόλα «αξίζουν το κόστος» της οπλοκατοχής – Οι δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει σάλο

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, στις ΗΠΑ, επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερες δηλώσεις του για την οπλοκατοχή και το τίμημα της ένοπλης βίας, οι οποίες ανακυκλώθηκαν ευρέως στα social media αμέσως μετά τον θάνατό του.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA, στενός σύμμαχος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση του υπέρ της Δεύτερης Τροπολογίας, ακόμη κι αν αυτή συνεπάγεται απώλειες ζωών.



Η Δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει το δικαίωμα του ατόμου να κατέχει και να φέρει όπλα. Εγκρίθηκε το 1791 ως μέρος του Νομοσχεδίου των Δικαιωμάτων και ορίζει: «Μια καλά οργανωμένη πολιτοφυλακή, απαραίτητη για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους, το δικαίωμα του λαού να κατέχει και να φέρει όπλα, δεν πρέπει να παραβιάζεται».

Στις 5 Απριλίου 2023, σε εκδήλωση του TPUSA Faith που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Awaken Church στη Σολτ Λέικ Σίτι, ο Κερκ δήλωσε: «Νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει, δυστυχώς, ένα κόστος με κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύουμε τα υπόλοιπα, θεόσταλτα δικαιώματά μας».

Η τοποθέτηση έγινε ενώ απαντούσε σε ερώτηση κοινού και προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το βίντεο της εκδήλωσης αναρτήθηκε τότε στο YouTube αλλά έχει πλέον αφαιρεθεί. Ωστόσο, το ηχητικό παραμένει διαθέσιμο στον λογαριασμό PodBean της Awaken Church, με το επίμαχο απόσπασμα να ακούγεται στο 41:20.



Την επομένη της εκδήλωσης, στις 6 Απριλίου 2023, ο ιστότοπος Media Matters for America δημοσίευσε απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Κερκ.

Στο πλήρες απόσπασμα, εκείνος ανέφερε: «Δεν θα ζήσετε ποτέ σε μια κοινωνία όπου θα υπάρχει ένοπλος πληθυσμός και δεν θα υπάρχει ούτε ένας θάνατος από όπλο. Αυτό είναι ανοησία. Είναι σαχλαμάρες. Αλλά εγώ, εγώ, εγώ — νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει, δυστυχώς, ένα κόστος με κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύουμε τα υπόλοιπα, θεόσταλτα δικαιώματά μας. Αυτή είναι μια συνετή συμφωνία. Είναι λογικό. Κανείς δεν μιλάει έτσι. Ζουν σε ένα εντελώς εναλλακτικό σύμπαν».

Με πληροφορίες από: Snopes