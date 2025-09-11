Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι θα ισχύσει για τους δικαιούχους και τα ποσά 

To Φθινόπωρο, ενδεχομένως έως τα μέσα Νοεμβρίου φαίνεται πως θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, MyΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Παράλληλα επισημαίνεται πως με βάση τα έως τώρα δεδομένα δεν αναμένεται να αλλάξουν τα ποσά του επιδόματος αλλά και τα κριτήρια για τη καταβολή του στους δικαιούχους, δηλαδή θα ισχύσει ό,τι ίσχυε για την περίοδο του 2024-2025.

Τα ποσά και τα κριτήρια

Αυτό σημαίνει πως τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι από 100 έως και 800 ευρώ με πλαφόν τα 1.200 ευρώ. Τα κριτήρια για να λάβουν οι πολίτες το επίδομα αναμένεται να είναι τα εξής:

1) Το εισόδημα

Για τους άγαμους ή για τους χήρους το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 16.000 ευρώ.

το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή για τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 24.000 ευρώ.

το ανώτατο όριο εισοδήματος θα είναι στις 24.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο εισοδήματος θα αυξηθεί στις 29.000 ευρώ και θα δίνονται επιπλέον προσαυξήσεις για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

2) Η περιουσία

Για τους άγαμους το όριο της αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα είναι στις 200.000 ευρώ.

όριο της αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα είναι στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα είναι στις 260.000 ευρώ. Το όριο αυτό θα αυξηθεί κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί των έγγαμων.

Ποια είδη καυσίμων συμμετέχουν στις αγορές του επιδόματος

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι αγορές που φαίνεται πως θα συμμετάσχουν στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 θα αφορούν σε:

φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη),

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης

καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ),

υγραέριο

φυσικό αέριο

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια.

Μάλιστα κάθε δικαιούχος αναμένεται να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης και αυτό θα αφορά την κύρια κατοικία.

Οι πληρωμές

Yπενθυμίζεται πως το επίδομα της περιόδου 2024-2025 καταβάλλονταν κατά το διάστημα Δεκεμβρίου–Ιουλίου ανάλογα με το είδος καυσίμου, την κατανάλωση και την πραγματοποίηση σχετικών αγορών. Μένει να φανεί εάν και για την περίοδο 2025-2026 θα εφαρμοστεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών ενώ δεν αποκλείεται η πρώτη καταβολή του επιδόματος να γίνει αρχές Δεκεμβρίου.

Ο ρόλος του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων

Το Εθνικό Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων της ΑΑΔΕ θα λειτουργήσει εντός του 2025 πιλοτικά μέσω του gov.gr και σε αυτό θα «περάσει» το επίδομα θέρμανσης.

Αυτό σημαίνει πως με την ενεργοποίηση του Μητρώου θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη καταβολή του επιδόματος από ό,τι σήμερα διότι θα «σκανάρει» πλήρως το προφίλ του ατόμου που λαμβάνει παροχές από το κράτος.