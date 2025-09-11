Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τα 4 δύσκολα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος Πρωθυπουργός της Γαλλίας

Με διαδικασίες εξπρές ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ορκίστηκε χθες νέος Πρωθυπουργός της Γαλλίας και μετακόμισε Μέγαρο Ματινιόν. Καλείται να φέρει σταθερότητα στην χώρα, τάξη στην οικονομία και να πείσει την αντιπολίτευση να μην ρίξει την κυβέρνηση του.

Η ταχεία άνοδος του Λεκορνού στα πολιτικά ανώτατα κλιμάκια και η αφοσίωση του στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν τον έφεραν στο πρωθυπουργικό Μέγαρο. Ωστόσο το εάν θα μπορέσει να επιβιώσει από την ισχυρή πολιτική «καταιγίδα» της Γαλλίας παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα.

Πάντως εάν οι συμβολισμοί έχουν κάποια σημασία η χθεσινή ημέρα ήταν ίσως ενδεικτική του τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο Λεκορνί. Την ώρα που ορκιζόταν πρωθυπουργός στην Γαλλία πραγματοποιούνταν κινητοποιήσεις του κινήματος «Block Everything», στις οποίες υπολογίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι συμμετείχαν 200.000 άνθρωποι. Οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 540 συλλήψεις σε όλη την χώρα. Ο Μακρόν έχει υποσχεθεί σταθερότητα με τον νέο πρωθυπουργό αλλά αυτό φαίνεται ότι μόνο σίγουρο δεν είναι.

Ο Λεκορνί καλείται τώρα να επιλέξει τα πρόσωπα της κυβέρνησης του, τα οποία διορίζονται από τον Γάλλο πρόεδρο. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, οι περισσότεροι στην Γαλλία δεν αναμένουν σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Τα 4 μέτωπα για τον νέο Πρωθυπουργό

Ο Γάλλος πρωθυπουργός καλείται να ξεκινήσει τις συζητήσεις με τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βρει συμβιβασμούς μεταξύ τους για τον κρατικό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνηση του δεν θα καταρρεύσει μέσα σε λίγους μήνες.

Η αριστερά και η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λυκ Μελανσόν έχουν ταχθεί εναντίον του και ζητούν την παραίτηση Μακρόν. Εχθρική φαίνεται προς το παρόν και η στάση των Σοσιαλιστών που ήθελαν πολιτικό από το δικό τους στρατόπεδο να αναλάβει την πρωθυπουργία και απογοητεύτηκαν από την επιλογή Λεκορνί.

Αντίθετα η ακροδεξιά τηρεί μία στάση αναμονής και βλέπει κάπως πιο θετικά τον νέο πρωθυπουργό. Οι επαφές του Λεκορνί με την Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά έχουν μάλιστα πυροδοτήσει και καχυποψία στην αριστερά, που κατηγορεί τον Μακρόν ότι εξυπηρετεί την ατζέντα της ακροδεξιάς.

Το βασικό πρόβλημα – πρόκληση για τον Λεκορνί είναι η κατάρτιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου στην γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Πολλές από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να συζητηθούν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αναζητηθεί κοινός τόπος, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Ο Λεκορνί δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει γρήγορα εάν θα κάνει δεκτά ορισμένα από τα αιτήματα των Σοσιαλιστών και της ακροδεξιάς για τον προϋπολογισμό, προκειμένου να έχει τις ψήφους τους στην Εθνοσυνέλευση ή τουλάχιστον την ανοχή τους.

Το θέμα του προϋπολογισμού συνδέεται και με το τρίτο μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Εάν επιμείνει στα μέτρα λιτότητας, όπως ο προκάτοχος του Φρανσουά Μπαϊρού κινδυνεύει να πυροδοτήσει νέες απεργίες και διαμαρτυρίες από τους Γάλλους πολίτες. Εκτός από το κίνημα «Block Everything», που διαμαρτυρήθηκε χθες με αποκλεισμούς δρόμων και συγκεντρώσεις, τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα ετοιμάζουν γενική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον ο Λεκορνί θα πρέπει να ηρεμήσει τις διεθνείς αγορές για το διογκωμένο δημόσιο χρέος. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι ενδεχομένως θα χρειαστούν και μέτρα λιτότητας και περικοπής δαπανών στον προϋπολογισμό. Παράλληλα την Παρασκευή ο Λεκορνί αναμένει την απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch, ο οποίος ενδέχεται να υποβαθμίσει την γαλλική οικονομία και να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην γαλλική κυβέρνηση.