Γαλλία: «Ουσιαστικές ρήξεις υπόσχεται ο νέος πρωθυπουργός Λεκορνί – «Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος»

Ο νέος πρωθυπουργός στην Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί, υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», κατά την διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας κατά την οποία έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες», για να έχει διαβουλεύσεις.

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των Γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση και για την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διαδεχόμενος τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Άνθρωπος του προέδρου και υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2017, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ορίσθηκε πρωθυπουργός χθες για να αντικαταστήσει τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, που ανατράπηκε στην ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ώστε να εξασφαλίσει την έγκριση για το σχέδιο του προϋπολογισμού λιτότητας που προέβλεπε οικονομίες ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστεί το υπέρογκο γαλλικό δημόσιο χρέος που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Το αδιέξοδο στην Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024, καθώς από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν προέκυψε μία κατακερματισμένη, χωρίς πλειοψηφία Βουλή, χωρισμένη σε τρία μπλοκ: την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιάν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση. Το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν το νέο κυβερνητικό σχήμα θα παρουσιασθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς (σ.σ. του Λεκορνί) ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και την δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)