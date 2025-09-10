ΗΠΑ: Η πρώτη αντίδραση στην ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου – «Στηρίζουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ»

Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ στην κρίση που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία, ήρθε μέσω του Αμερικανού πρέσβη στην Συμμαχία.
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Συμμαχία έκανε ανάρτηση στο Χ στην οποία αναφέρει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τους συμμάχους τους απέναντι στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας.
«Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του εδάφους του ΝΑΤΟ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μάθιου Γουίτακερ.
Ο Αμερικανός πρεσβευτής συνοδεύει την ανάρτησή του με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ για το περιστατικό και για την συμμαχική αντίδραση.
We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025