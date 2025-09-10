Ελλάδα – Τουρκία: «Κλείδωσε» η ώρα του τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025

Ο μεγάλος ημιτελικός της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία στο EuroBasket αναμένεται να αρχίσει στις 21:00 την Παρασκευή (12/9), αντί στις 17:00, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, χωρίς να το έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η FIBA.

Αμέσως, μετά την πρόκριση της Εθνικής χθες (9/9) με τη νίκη επί της Λιθουανίας στον προημιτελικό, τόσο οι άνθρωποι της ελληνικής Ομοσπονδίας, όσο και αυτοί της τουρκικής αιτήθηκαν στους διοργανωτές του EuroBasket, τη FIBA Europe, να διεξαχθεί στις 21:00 ο δικός τους αγώνας, αντί στις 17:00. Τα αιτήματα αυτά φαίνεται πως έγιναν δεκτά και η μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία αναμένεται να γίνει στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής.

Η ανακοίνωση θα γίνει από τη FIBA μετά το τέλος της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία.