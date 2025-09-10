Ελλάδα – Τουρκία: «Κλείδωσε» η ώρα του τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εθνική Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο μεγάλος ημιτελικός της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία στο EuroBasket αναμένεται να αρχίσει στις 21:00 την Παρασκευή (12/9), αντί στις 17:00, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, χωρίς να το έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η FIBA.

Αμέσως, μετά την πρόκριση της Εθνικής χθες (9/9) με τη νίκη επί της Λιθουανίας στον προημιτελικό, τόσο οι άνθρωποι της ελληνικής Ομοσπονδίας, όσο και αυτοί της τουρκικής αιτήθηκαν στους διοργανωτές του EuroBasket, τη FIBA Europe, να διεξαχθεί στις 21:00 ο δικός τους αγώνας, αντί στις 17:00. Τα αιτήματα αυτά φαίνεται πως έγιναν δεκτά και η μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία αναμένεται να γίνει στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής.

Η ανακοίνωση θα γίνει από τη FIBA μετά το τέλος της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία.

12:32 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια...
12:12 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τα κορυφαία wondekids του παγκοσμίου ποδοσφαίρου: Στην 30ή θέση ο Καρέτσας – Στην κορυφή της λίστας U20 ο Γιαμάλ

Ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον Λαμίν Γιαμάλ, αποτελεί η ανάδειξη του ως ο κορυφαίος ποδο...
10:10 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Παπανικολάου: Αποθέωση στα social media για τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας – «Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, δεν περιορίστηκε μόνο στη χα...
07:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Επόμενος στόχος της Εθνικής η Τουρκία – Συνεχίζει να κοιτάει ψηλά μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας

Ακόμη μια θριαμβευτική βραδιά πρόσθεσε η Εθνική ομάδα στο… σακούλι της έπειτα από τη μεγ...
