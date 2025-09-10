Ρόδος: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή Κοσκινού – Ένας τραυματίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ρόδο, στην περιοχή Κοσκινού, στον δρόμο προς την κλινική. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ με δίκυκλες μοτοσικλέτες και ένα ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματία. Παράλληλα, παρόντες ήταν και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του τραυματία παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

16:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

