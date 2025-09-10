Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Οι εκλογικές νίκες, οι θητείες, δύο τρεις, όσες, δεν ενδιαφέρουν τον πολύ κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν η καθημερινότητα του, τα προβλήματα του, τα παιδιά του. Και αυτά προφανώς δεν πρέπει να τα ξεχνάμε», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και πρόσθεσε: «Λογικό είναι να υπάρχει μία ικανοποίηση από την ΔΕΘ για τα στελέχη της ΝΔ. Πρώτον διότι υπήρξαν κάποια μέτρα έκπληξη για διαφόρους, όχι για εμένα προφανώς γιατί τα ήξερα. Και ήξερα ότι εδώ θα φτάσουμε λόγω της οικονομικής μας πολιτικής χάρη στο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και χάρη στο ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Αναφορικά με τα μέτρα που ανέμεναν οι πολίτες και τις ελαφρύνσεις στο φορολογικό, τις οποίες τελικά δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «ως προς την φορολόγηση, ευρύτερα το φορολογικό πλαίσιο και την μεταρρύθμιση φέτος εξαντλήσαμε τις δυνατότητες. Του χρόνου, όμως, μετά βεβαιότητος σας λέω θα υπάρχει νέο πακέτο το οποίο θα είναι αποτέλεσμα μίας σοβαρής και συνετής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια: ανάπτυξη και περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Για το πολιτικό σκηνικό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε ότι «η ΝΔ αυτή την ώρα έχει απέναντι της μία αντιπολίτευση που προσπαθεί να βρει την περπατησιά της. Δικαίωμα της και υποχρέωση της, αν θέλετε. Δεν τα έχει καταφέρει και γι’ αυτό παρά τα προβλήματα της ΝΔ βλέπετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν σε γενικές γραμμές να ορθοποδήσουν».

«Επομένως εδώ το όποιο σκηνικό αμφισβήτησης δεν είναι τόσο από την αντιπολίτευση όσο από κάποιους ψιθύρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου. Αναπαράγονται σε ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης και που πάντως δεν έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Ο καθένας δικαιούται να εξυφαίνει τα σχέδια του. Όμως το πιο ουσιαστικό σχέδιο που εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το σχέδιο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες μας έχει εκλέξει ο Έλληνας πολίτης, τον οποίο δεν τον ενδιαφέρουν οι ψίθυροι της πλατείας Κολωνακίου ούτε αυτά τα διάφορα σενάρια. Τον ενδιαφέρει να έχει μία κυβέρνηση που παράγει αποτελέσματα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.