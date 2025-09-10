Καρέ -καρέ τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Αυτοκίνητο ανετράπη, ο οδηγός βγήκε από το πορτ μπαγκάζ

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο οδηγός ενός αυτοκίνητου που ενεπλάκη σε τρομακτικό τροχαίο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη στις 6:30 το πρωί της Τρίτης (9/9) στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Σωκράτους στον Εύοσμο, όταν ο οδηγός του οχήματος εταιρείας σεκιούριτι έκανε έναν ελιγμό δεξιά, αλλά χτύπησε σε ρόδα άλλου σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε να βγει από το πορτ μπαγκάζ. Αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με το Mega είναι καλά στην υγεία του.

Δείτε το βίντεο: