«Ναι» της Κομισιόν στην πρόταση Αυτιά για κεντρικό όργανο κατάσβεσης των πυρκαγιών

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού οργάνου κατάσβεσης των πυρκαγιών, αλλά και καταγραφής των ζημιών που προκαλούνται απ’ αυτές, εισηγήθηκε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς την Τρίτη  9 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα μετά, σήμερα δηλαδή, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula Von der Leyen ανακοίνωσε ότι δημιουργείται Πυροσβεστικός Κόμβος στην Κύπρο. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής  είχε φέρει επανειλημμένα το θέμα στην  Επιτροπή προϋπολογισμού και το πέτυχε.

Aκολουθούν η τοποθέτηση του Γ. Αυτιά στην Ολομέλεια και η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιώργος Αυτιάς  

Οι πυρκαγιές είναι  πραγματική μάστιγα για τις χώρες του Νότου. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις από Πορτογαλία έως Ελλάδα. Γι΄ αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τις επόμενες ημέρες,  στην Οικονομική Επιτροπή της οποίας είμαι μέλος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταθέτω πρόταση για τη δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου κατάσβεσης πυρκαγιών, γιατί αυτό που έχουμε είναι απλό, στηρίζεται στην ευσπλαχνία του εκάστοτε Πρωθυπουργού να στείλει αεροπλάνα. Ένα κεντρικό όργανο που να εδρεύει στις χώρες του Νότου και δεύτερον, δεν αρκεί αυτό μόνο. Το ίδιο να καταγράφει και τις ζημιές, ώστε εντός 12 εβδομάδων να μπορεί να αποζημιώνει όλους όσους έχουν καταστραφεί. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζήσει τις πυρκαγιές στη χώρα σας και ξέρω πόσο αγώνα έχετε κάνει, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πρέπει να δράσουμε τώρα, γιατί η φωτιά είναι ό,τι χειρότερο για τα κράτη μας. Σας ευχαριστώ θερμά.

Ursula Von der Leyen

«Προτείνω  την ίδρυση ενός νέου Πυροσβεστικού Κόμβου με έδρα την Κύπρο που να μπορεί  να υποστηρίζει τους εταίρους μας στην περιοχή

Στον κάτωθι σύνδεσμο ακολουθεί το βίντεο της παρέμβασης του Γ. Αυτιά και της ανακοίνωσης της Ursula Von der Leyen

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο- Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και ποιοι θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα

Επίδομα έως 750 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για γονείς: Σε ποιους θα δοθεί και πώς

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος έχει το «πάνω χέρι» στη σχέση σας

Τι σημαίνει η φράση «έτερον εκάτερον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:16 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Τιμήθηκαν οι 20 Έλληνες δασοκομάντος που βοήθησαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας – Το «ευχαριστώ» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης που δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυ...
12:46 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Τασούλα – Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο...
11:26 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό νέων Διοικητών ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ – Πού οδεύει ο Στρατηγός Θεοδώρου

Συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό των νέων διοικητών σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, αντικαθιστώ...
09:49 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σκέρτσος: Για πρώτη φορά δίνεται ένα τόσο μεγάλο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη μισθωτή εργασία – Τι είπε για ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα

Συνέχεια στην κόντρα που είχε με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έδωσε ο υπουργός Επικρατείας,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος