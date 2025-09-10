Συμμορία ξάφριζε λουόμενους στην Χαλκιδική – Έκαναν 13 κλοπές σε 2 μήνες, άρπαξαν και αυτοκίνητα

Τουριστικά καταλύματα και λουόμενους σε περιοχές της Χαλκιδικής είχαν βάλει στο στόχαστρό τους δύο δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για 13 κλοπές το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2025.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ενός εκ των δραστών, την Δευτέρα (8/9) σε περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του συνεργού του, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει, αλλά τα στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες κατηγορούνται ότι, μεταξύ άλλων, αφαίρεσαν 4 αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, συνολικά 13 κλοπές που έγιναν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2025, κυρίως από τουριστικά καταλύματα και λουόμενους, σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη προχθές (8 Σεπτεμβρίου 2025) σε περιοχή της Χαλκιδικής ένας ημεδαπός άνδρας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, εντοπίστηκε ο συλληφθείς να οδηγεί όχημα, το οποίο είχαν αφαιρέσει νωρίτερα, μαζί με τον συνεργό του, από παραλιακή περιοχή της Χαλκιδικής.

Ο συλληφθείς αρχικά δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις των αστυνομικών και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς μαζί με τον συνεργό του, αφαίρεσαν μία τσάντα από λουόμενο, που περιείχε τα χρηματικά ποσά των 1.500 ευρώ, 200 LEI Ρουμανίας και 100 Λέβα Βουλγαρίας, 1 κινητό τηλέφωνο και 1 κλειδί αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσαν από το σημείο που ήταν σταθμευμένο.

Ο συνεργός του εντοπίστηκε προχθές σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής να οδηγεί κλεμμένο όχημα, που είχαν αφαιρέσει από κοινού στις 27 Αυγούστου 2025 από αυλή οικίας σε περιοχή της Χαλκιδικής και σε σήμα των αστυνομικών κινήθηκε με ταχύτητα προς το μέρος αστυνομικού, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός και στη συνέχεια διέφυγε.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι 2 άνδρες δρώντας από κοινού, διέπραξαν ακόμα 12 κλοπές σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:

6 κλοπές από τουριστικά καταλύματα, όπου σε μία περίπτωση αφαίρεσαν και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας κλειδί που είχαν αφαιρέσει από το κατάλυμα,

2 κλοπές από οικίες, όπου στη μία από αυτές αφαίρεσαν και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο από την αυλή της οικίας, με κλειδί που αφαίρεσαν από την οικία,

2 κλοπές τσαντών από λουόμενους, μία εκ των οποίων περιείχε κλειδί αυτοκινήτου, με το οποίο αφαίρεσαν το σταθμευμένο όχημα,

1 κλοπή τσάντας από πεζό και

1 κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Συνολικά από τις 13 κλοπές που διέπραξαν αφαίρεσαν:

4 αυτοκίνητα και 1 δίκυκλη μοτοσικλέτα,

τα χρηματικά ποσά των 5.595 ευρώ, 1.850 Δηναρίων Σερβίας, 1.000 δολαρίων, 500 ελβετικών φράγκων, 600 Λέβα Βουλγαρίας και 200 LEI Ρουμανίας,

κοσμήματα αξίας πάνω από 10.000 ευρώ,

2 ρολόγια και 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου,

2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Επίσης χρησιμοποιώντας 3 από τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες, πραγματοποίησαν αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ συνολικού ύψους 1.320 ευρώ.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 380 ευρώ και 1.850 Δηναρίων Σερβίας, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,6 γραμμαρίων, 2 κλειδιά οχημάτων και 2 κινητά τηλέφωνα.

Το κλεμμένο όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς, καθώς και μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.