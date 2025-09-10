Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Βρέθηκαν στην κατοχή του 30 συσκευασίες με 14.910 δισκία Ecstasy – ΦΩΤΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Βρέθηκαν στην κατοχή του 30 συσκευασίες με 14.910 δισκία Ecstasy – ΦΩΤΟ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, βραδινές ώρες της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 55χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω, ότι αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό, επετεύχθη – μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων – ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής του δράσης.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, εντός 2 δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου ECSTASY, τα οποία όπως προέκυψε, είχε εισάγει μεσημβρινές ώρες της ίδιας μέρας από χώρα του εξωτερικού.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -8- αποδείξεις πληρωμής διοδίων,
  • κινητό τηλέφωνο και
  • -200- ευρώ, πόσο πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες από την ΕΛ.ΑΣ.:

 

 

 

