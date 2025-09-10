Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στην Ηλιούπολη – Επτά ανήλικοι του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στην Ηλιούπολη.

Ένας 17χρονος δέχτηκε επίθεση από 7 συνομήλικούς τους, οι οποίοι τον περικύκλωσαν, άρχισαν να τον γρονθοκοπούν με μανία στο πρόσωπο και την πλάτη, τον έριξαν στο έδαφος και του έκλεψαν το κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, κάποιοι κατέγραψαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με το Mega, ο 17χρονος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μία ημέρα μετά, ο ανήλικος και ο πατέρας του προχώρησαν σε καταγγελία, με αποτέλεσμα κάποιοι εκ των δραστών να συλληφθούν, μαζί και οι γονείς του.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι ο 17χρονος κατέθεσε ότι γνωρίζει τους συνομήλικούς του, που του επιτέθηκαν.

Σε βάρος των δραστών της επίθεσης έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία, εξύβριση, σωματική βλάβη και απειλή.

 

