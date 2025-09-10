Ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, στον Realfm 97,8 για τον περιορισμό του φαινομένου της πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιάκωβος Καργαρώτος

Για την συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον περιορισμό του φαινομένου της πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους μίλησε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8.

«Κάναμε μία έρευνα πολύ πρόσφατα τόσο σε πολίτες όσο και σε λιανοπωλητές και ενώ όλοι λένε πόσο σημαντική είναι η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε αυτά τα προϊόντα και πόσο η ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει όλους μας, παρ’όλα αυτά δύο σοκαριστικά – τουλάχιστον για εμένα- νούμερα ήταν τα εξής: το 1/4 των πολιτών δεν γνωρίζει ή λέει ότι δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται η πώληση αυτών των προϊόντων σε ανηλίκους και το 50% σχεδόν των λιανοπωλητών παραδέχεται, αποδέχεται ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες που θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας μας», είπε ο Ιάκωβος Καργαρώτος.

Και συνέχισε: «Αυτό λοιπόν οδήγησε την Παπαστράτος να αναλάβει μία πρωτοβουλία, όπως την είπατε, ‘είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους’ υπό τις αιγίδες των δύο υπουργείων και να απλώσουμε αυτό το πρόγραμμα σε τρεις βασικούς πυλώνες».

«Το ένα είναι μία εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού πανελλαδική. Το δεύτερο είναι επίσης πανελλαδική κίνηση δράση ενημέρωσης των λιανοπωλητών και για τις πρόνοιες του νέου νόμου όσο και για τις κυρώσεις και παράλληλα να πιστοποιήσουμε εμείς αυτά τα σημεία λιανικής- περίπτερα, ψιλικά κ.α.- σαν υπεύθυνα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού. Και το τρίτο είναι να συνδιαμορφώσουμε μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έξυπνα εργαλεία προκειμένου να ελέγχεται, να επαληθεύεται η ηλικία των πελατών και στον ψηφιακό κόσμο πέρα από τον φυσικό κόσμο, τα καταστήματα δηλαδή», τόνισε ο Ιάκωβος Καργαρώτος.

