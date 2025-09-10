Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Στη «μάχη» της κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #4ης_ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025