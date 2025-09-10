Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Στη «μάχη» της κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

15:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

