«Δεν σχεδιάζαμε να πλήξουμε στόχους στην Πολωνία» λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας – Ρούτε: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και τονίζει ότι δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση.

Ρούτε: «Απολύτως απερίσκεπτες οι παραβιάσεις – Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή»

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία να δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της και τη Μόσχα να αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι «οι σύμμαχοι παραμένουν σε επαγρύπνηση και θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή της επικράτειάς τους».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας «απολύτως απερίσκεπτες» και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Ο Ρούτε τόνισε επίσης ότι το περιστατικό ανέδειξε «μια πολύ επιτυχημένη αντίδραση εκ μέρους του ΝΑΤΟ».

Πεσκόφ: «Είναι ζήτημα του υπουργείου Άμυνας»

«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτό το ζήτημα. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι ζήτημα του [ρωσικού] υπουργείου Άμυνας», είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στην καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Μόσχας, ο Πεσκόφ απάντησε: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει».