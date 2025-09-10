ΕΕ: Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones – «Κανένας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ασφαλής»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ριψοκίνδυνη» κίνηση από την πλευρά της Μόσχας.

«Η βάρβαρη επίθεση σήμερα το πρωί κατά της Ουκρανίας και η εξωφρενική και πρωτοφανής παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones είναι βαθιά ανησυχητική», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Ήταν μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη κίνηση από τη Ρωσία και εξυπηρετεί μόνο το να μας θυμίζει την κατάφωρη περιφρόνηση από τον (Ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν προς την ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε σήμερα με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ για να εκφράσει τη στήριξη της Βρετανίας στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Πολωνία δεν έχει παράσχει αποδείξεις ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία είναι ρωσικής προέλευσης.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, που φιλοξενεί σήμερα στο Λονδίνο συνεδρίαση της ομάδας ευρωπαϊκών κρατών Ε5 (Βρετανία, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία), καταδίκασε τη ρωσική ενέργεια στην έναρξη της συνάντησης αυτής.

«Θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί τι είδους πρόσθετη βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στην Πολωνία», δήλωσε ο Χίλι.

Κομισιόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο. «Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική», τόνισε.

Μακρόν: θα μιλήσει «σύντομα» με τον Ρούτε

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι «απλώς απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…) Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Μελόνι: Απαράδεκτη παραβίαση

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε «την πλήρη συμπαράσταση της ιταλικής κυβέρνησης προς την Πολωνία μετά την σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση, από μέρους της Ρωσίας, του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως και εκείνου της Ατλαντικής Συμμαχίας».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε επίσης ότι «η Ιταλία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας -αρχίζοντας απο εκείνη της Ουκρανίας- και για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε «την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones» την οποία χαρακτήρισε «σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός» σε ανάρτηση στο Χ.

«Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής», έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας «την πλήρη αλληλεγγύη» της Ιταλίας στην Πολωνία, μια «φίλη και σύμμαχο χώρα».

Λιθουανία: Κανένας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ασφαλής

Οι διεισδύσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργούν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε «ανταλλαγή χρήσης στρατιωτικής ισχύος ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τον όρο «σύγκρουση».

«Κανείς δεν είναι ασφαλής εδώ, κανείς δεν είναι ασφαλής στην περιοχή, κανείς δεν είναι ασφαλής στην Ευρώπη και εντός της συμμαχίας, διότι αυτά τα περιστατικά είναι πολύ κοντά σε καταστάσεις όπου όλα πρόκειται να κλιμακωθούν», δήλωσε ο Μπούντρις.

Η χώρα της Βαλτικής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της χώρα, τη Λευκορωσία, δεν έχει λάβει επιβεβαίωση ότι η διείσδυση ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ήταν εσκεμμένη, δήλωσε ο Μπούντρις.

Η Ρωσία έχει την ευθύνη να αποτρέψει την είσοδο στρατιωτικών drones σε έδαφος του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πρέπει να στείλει «ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία ότι αντιμετωπίζουν κάτι που μπορεί να κλιμακωθεί», δήλωσε ο Μπούντρις.

«Είναι προς το συμφέρον όλων να αποφευχθεί αυτό, και της Ρωσίας επίσης», δήλωσε ο υπουργός.

Ολλανδία: Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια «απαράδεκτη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους», δήλωσε ο Σόοφ στο X.

«Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε. «Αποδεικνύει γι΄άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», συνέχισε.

Ο Σόοφ είπε πως εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», είπε ο Σόοφ.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή του ΝΑΤΟ που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Τσεχία: Δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

«Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει», έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ