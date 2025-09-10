Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ – Τι προβλέπει

Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ – Τι προβλέπει
Φωτογραφία: Reuters

Η εισβολή των ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, έφερε τη χώρα πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από οποιαδήποτε στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Φον ντερ Λάιεν: «Απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της συμμαχίας, κίνηση που συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4: «Τα Μέρη θα συμβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη απειλείται».

Πολωνία: Σε συναγερμό το ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones – «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις» λέει ο Τουσκ

Όπως είπε ο Τουσκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν 19 «παραβιάσεις» του πολωνικού εναέριου χώρου, με τέσσερα drones να καταρρίπτονται.

