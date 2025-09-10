Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ – Τι προβλέπει

Η εισβολή των ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, έφερε τη χώρα πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από οποιαδήποτε στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της συμμαχίας, κίνηση που συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4: «Τα Μέρη θα συμβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη απειλείται».

Όπως είπε ο Τουσκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν 19 «παραβιάσεις» του πολωνικού εναέριου χώρου, με τέσσερα drones να καταρρίπτονται.