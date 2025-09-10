Μήλος: Ανακλήθηκε οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στo Σαρακήνικο μετά τις αντιδράσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαρακήνικο - Μήλος

Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, κατά τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης.

«Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για την Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας» αναφέρει ο Δήμος Μήλου, ο οποίος δηλώνει ότι παραμένει σε εγρήγορση και πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του.

12:39 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

