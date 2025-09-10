Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Ζωή, στον Ασπρόπυργο. Οι δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία περιμετρικά και εντός του καταυλισμού, όπου προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλο, το οποίο μεταφέρθηκε για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Το εύρημα έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη συνεχών ελέγχων σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται, σύμφωνα με την εφημερίδα, Θριάσιο στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ. για τη Δυτική Αττική, με στόχο την πρόληψη και καταστολή εγκληματικών φαινομένων.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με παρουσία της ΟΠΚΕ και άλλων ειδικών μονάδων.

Δείτε βίντεο: