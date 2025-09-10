Επεισόδια στο Παρίσι έξω από το υπουργείο Εσωτερικών – Τουλάχιστον 105 συλλήψεις σε όλη την Γαλλία

Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας καθώς έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις του «Block Everything».
Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Παρίσι και συνολικά οι συλλήψεις σε ολόκληρη την Γαλλία φτάνουν τις 105.
🇫🇷FRENCH RIOT POLICE CLASH WITH PROTESTERS AS “BLOCK EVERYTHING” RIOTS BEGIN
Violent clashes erupted outside France’s Ministry of Interior as protesters attacked riot police during nationwide unrest.
The chaos follows the collapse of PM François Bayrou's government and mounting…
September 10, 2025
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ρεν και απέκλεισαν δρόμο, ενώ πυρπόλησαν και λεωφορείο.
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Véritable CHAOS sur la rocade de Rennes : des manifestants d'extrême gauche ont pris d'assaut un bus de ville avant d'y mettre le FEU. #10septembre
September 10, 2025