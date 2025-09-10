Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Προσκλητήριο» πλειστηριασμών – Στο «σφυρί» 3 ακίνητα για οφειλές ύψους… 10.000 ευρώ

Μετά τον πλειστηριασμό του σπιτιού στην Κηφισιά τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με «προσκλητήριο» και γι’ άλλα… σφυριά που αφορούν στην ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με την Espresso, σε βάρος του τραγουδιστή και της συζύγου του, Αναστασίας έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για ακίνητα και δικαιώματα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Τα τρία αυτά «σφυριά» έχουν οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ωστόσο είναι πιθανό να προκύψει αναστολή έως τότε.

Oι πλειστηριασμοί στρέφονται κατά του Μάκη (Ασημάκη) Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του, με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014) για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στον οικισμό Aκολη της κοινότητας Ροδοδάφνη, μαζί με το διώροφο σπίτι, εμβαδού 187,52 τετραγωνικών μέτρων, και τις δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες, εμβαδού 65 τετραγωνικών μέτρων η καθεμιά, με πισίνα, μπάρμπεκιου και θέσεις στάθμευσης, που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στα 593.100 ευρώ.

Το δεύτερο «σφυρί» αφορά ένα περιφραγμένο οικόπεδο στην ίδια περιοχή, επί της οδού Ποσειδώνος, το οποίο είναι εμβαδού 2.115,31 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και το ισόγειο κατάστημα διώροφης οικοδομής, επιφάνειας 212,97 τ.μ., για τα οποία έχουν οριστεί ως τιμή πρώτης προσφοράς τα 181.700 ευρώ. Το υπόλοιπο δόμησης της διώροφης οικοδομής, που αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 39 τετραγωνικών μέτρων και θα έχει ύψος τρία μέτρα, βγαίνει σε πλειστηριασμό, με πρώτη προσφορά τα 22.000 ευρώ.