Περιστέρι: Βίντεο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία χτυπά με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, ο οποίος παρέσυρε αστυνομικό στην προσπάθειά του να διαφύγει από μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο του MEGA καταγράφεται η παράσυρση του αστυνομικού στο Περιστέρι. Η καταδίωξη του οδηγού ξεκίνησε από το Ηράκλειο.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής όταν ο γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν, σύμφωνα με πληροφορίες, κόντρες με τα αυτοκίνητά τους. Το βίντεο με τη στιγμή που το όχημα του 20χρονου επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο προκαλεί σοκ.

Το ΙΧ της αστυνομίας ήταν συμβατικό ωστόσο είχε φάρο της Αστυνομίας. Αφού είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητα, βγήκε ένας αστυνομικός προκειμένου να ελέγξει τους 20χρονους. Τότε, ο ένας «έκοψε» το τιμόνι όλο αριστερά και χτύπησε τον αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του, εκσφενδονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ο αστυνομικός χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και φέρει βαριά τραύματα και στο σώμα του. Ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε πως έπεσε σε ενέδρα ληστών.

Δείτε το βίντεο του MEGA: