Περιστέρι: Βίντεο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία χτυπά με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η στιγμή που ο γιος επιχειρηματία εμβολίζει αστυνομικό στο Περιστέρι

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, ο οποίος παρέσυρε αστυνομικό στην προσπάθειά του να διαφύγει από μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο του MEGA καταγράφεται η παράσυρση του αστυνομικού στο Περιστέρι. Η καταδίωξη του οδηγού ξεκίνησε από το Ηράκλειο.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής όταν ο γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν, σύμφωνα με πληροφορίες, κόντρες με τα αυτοκίνητά τους. Το βίντεο με τη στιγμή που το όχημα του 20χρονου επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο προκαλεί σοκ.

Το ΙΧ της αστυνομίας ήταν συμβατικό ωστόσο είχε φάρο της Αστυνομίας. Αφού είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητα, βγήκε ένας αστυνομικός προκειμένου να ελέγξει τους 20χρονους. Τότε, ο ένας «έκοψε» το τιμόνι όλο αριστερά και χτύπησε τον αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του, εκσφενδονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ο αστυνομικός χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και φέρει βαριά τραύματα και στο σώμα του. Ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε πως έπεσε σε ενέδρα ληστών.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ – Αποκαλύφθηκε έπειτα από αυτοκτονία συναδέλφου τους

Εξηγήσεις στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε...
10:45 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Στο Εφετείο για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς – Η συγκινητική συνάντηση κατά την άφιξή του

Με την κατάθεση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο ...
10:39 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες με τη βοήθεια συνεργών

Στη σύλληψη 22χρονου για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης...
09:51 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ίλιον: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάρκο Τρίτση – 17 κάλυκες εντόπισαν οι αστυνομικοί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στο Ίλιον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος