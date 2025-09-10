iPhone 17: Πότε έρχεται στην Ελλάδα και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες – Οι τιμές της νέας σειράς

iPhone 17: Πότε έρχεται στην Ελλάδα και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες – Οι τιμές της νέας σειράς
Η Apple προχώρησε σε μια από τις πιο σημαντικές ανανεώσεις της σειράς iPhone τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας τέσσερα νέα μοντέλα που αλλάζουν τη στρατηγική της στο κορυφαίο της προϊόν.

Apple: Παρουσίασε το iPhone 17 που στοχεύει σε επιδόσεις και κάμερα – Το iPhone Air φέρνει το «κυνήγι του λεπτού κινητού» ξανά στο προσκήνιο

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το ολοκαίνουριο iPhone Air, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά.

iPhone Air

Το βασικό μοντέλο iPhone 17 αποτελεί μια μετρημένη αναβάθμιση σε σχέση με το περσινό iPhone 16, με μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τις δυνατότητες. Διαθέτει μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη 6,3 ιντσών και αναβαθμισμένη τεχνολογία οθόνης ProMotion για πρώτη φορά.

Όλα τα νέα μοντέλα της σειράς αποκτούν αναβάθμιση στην εμπρόσθια κάμερα, με το iPhone 17 να φτάνει στα 18 megapixel. Στο πίσω μέρος, το τηλέφωνο εξοπλίζεται με υπερευρυγώνια κάμερα 48MP και τηλεφακό 12MP με δυνατότητα 2x zoom.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο επεξεργαστής A19, που σύμφωνα με την Apple θα το κάνει κατά 20% ταχύτερο από το iPhone 16.

Τα ακριβότερα μοντέλα, iPhone 17 Pro και 17 Pro Max, επιστρέφουν με ακόμα πιο προηγμένους επεξεργαστές A19 Pro και σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

iPhone 17

Το iPhone 17 Pro έχει οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ το 17 Pro Max φτάνει στις 6,9 ίντσες. Η μετάβαση σε αλουμινένιο σώμα τα καθιστά ελαφρύτερα. Και τα δύο φέρνουν σημαντικές αναβαθμίσεις στις πίσω (τρεις) κάμερές τους.

Και οι τρεις φακοί στο πίσω μέρος έχουν πλέον ανάλυση 48 megapixel, με δυνατότητες έως και 8x οπτικού και 40x ψηφιακού zoom. Οι συσκευές ξεκινούν με αποθηκευτικό χώρο 256 GB, φτάνοντας έως και το εντυπωσιακό όριο των 2 TB.

Η νέα σειρά iPhone 17 θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η επίσημη διάθεση στα καταστήματα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εκτιμώμενες τιμές για τη νέα σειρά iPhone σε Ευρώπη και Ελλάδα:

  • iPhone 17 (βασικό μοντέλο): Από 979 €
  • iPhone 17 Pro: Περίπου 1.369 €
  • iPhone 17 Pro Max: Περίπου 1.550 €
  • iPhone 17 Air: Από 1.139 €

