Γαλλία: Το μεγάλο ρίσκο του Μακρόν με την επιλογή Λεκορνί για την Πρωθυπουργία – Το παρασκήνιο και οι ανησυχίες

Η Γαλλία δεν έχει χρόνο και αυτό φαίνεται ότι το γνωρίζει καλά ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, που διόρισε μέσα σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες από την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Σήμερα αναμένονται κινητοποιήσεις στην Γαλλία για τα μέτρα λιτότητας, την ακρίβεια και τους μισθούς και ο Γάλλος πρόεδρος δεν επιθυμούσε η χώρα να μην έχει πρωθυπουργό. Επίσης τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας με το υψηλό χρέος πιέζουν και γι’ αυτό ο νέος πρωθυπουργός θα κληθεί άμεσα να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση και να καταρτίσει τον νέο προϋπολογισμό.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού οδηγήθηκε στην έξοδο ακριβώς επειδή υποστήριξε ότι χρειάζονται μεγάλες περικοπές και μέτρα λιτότητας προκειμένου η Γαλλία να αντιμετωπίσει το διογκωμένο δημόσιο χρέος της. Έτσι το εάν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πετύχει εκεί που απέτυχε ο Μπαϊρού παραμένει ένα ερώτημα σημαντικό και δύσκολο να απαντηθεί.

Ο 39χρονος μέχρι πρότινος υπουργός Άμυνας είναι από τους πιο στενούς συμμάχους του Μακρόν και πολλές φορές αποκαλούνταν «σκιώδης πρωθυπουργός», εξαιτίας της πολιτικής δύναμης που έχει αποκτήσει.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται σήμερα να αναλάβει τα καθήκοντα του. Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νέος πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Μακρόν του έδωσε μία ξεκάθαρη ατζέντα για «την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας μας και της εξουσίας μας, την εξυπηρέτηση του γαλλικού λαού και την πολιτική και θεσμική σταθερότητα για την ενότητα της χώρας».

Δύσκολες ισορροπίες

Ο Μακρόν τελικά διέψευσε τα σενάρια ότι θα επιλέξει έναν πρωθυπουργό από τον χώρο της κεντροαριστεράς προκειμένου να πετύχει ευρύτερες συναινέσεις στην κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση.

Οι Σοσιαλιστές δεν έκρυψαν την ενόχληση τους με την επιλογή Λεκορνί. «Διατρέχει τον κίνδυνο νόμιμης κοινωνικής αναταραχής και θεσμικού αδιεξόδου στη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωση το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Σύμφωνα με τους αντιπάλους του ο Μακρόν ρισκάρει να εξοργίσει μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει απογοητευθεί από την διακυβέρνηση του έπειτα από 8 χρόνια και ζητάει αλλαγές.

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος πιέζει τον Μακρόν να παραιτηθεί, ανέφερε ότι «μόνο η αποχώρηση του ίδιου του Μακρόν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή τη θλιβερή κωμωδία περιφρόνησης του Κοινοβουλίου, των ψηφοφόρων και της πολιτικής αξιοπρέπειας».

Αντίθετα η υποδοχή του Λεκορνί από την γαλλική ακροδεξιά ήταν κάπως τυπική και συγκρατημένη αλλά όχι απορριπτική. Άλλωστε το προηγούμενο διάστημα η Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει ότι ο Λεκορνί θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός της Γαλλίας. επιπλέον ο νέος πρωθυπουργός λειτούργησε ως ο ανεπίσημος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον Μακρόν και την ακροδεξιά.

Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι δεν θα κινηθεί άμεσα για να ανατρέψει τον Λεκορνί αλλά θα τον κρίνει με βάση την αξία του. Βέβαια ο Μπαρντελά χλεύασε την επιλογή του Μακρόν καθώς την θεωρεί εκτός πραγματικότητας. «Το σύνθημα του Εμανουέλ Μακρόν: δεν αλλάζεις μια ομάδα που χάνει. Πώς θα μπορούσε ένας πιστός υποστηρικτής του προέδρου να έρθει σε ρήξη με την πολιτική που ακολουθεί εδώ και οκτώ χρόνια;», αναρωτήθηκε ο Μπαρντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η θέση της Εθνικής Συσπείρωσης, όμως, δίνει μία πίστωση χρόνου στον Λεκορνί καθώς για να ανατραπεί χρειάζονται οι ψήφοι τόσο της αριστεράς όσο και της ακροδεξιάς στην Εθνοσυνέλευση. Έτσι ο Λεκορνί καλείται να διαπραγματευτεί και να αναζητήσει συναινέσεις με την αντιπολίτευση.

Το εάν θα τα πάει καλύτερα από τον Μπαϊρού παραμένει το βασικό ερώτημα. Βέβαια τα γαλλικά ΜΜΕ τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που διατηρεί ένα διακριτικό και σοβαρό προφίλ, αποφεύγει να δίνει πληροφορίες για την προσωπική ζωή του και έχει μεγάλη δεξιότητα στους πολιτικούς ελιγμούς.

Το γραφείο του Μακρόν τόνισε ότι ζητήθηκε από τον Λεκορνί να συμβουλευτεί τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο «με σκοπό την έγκριση ενός προϋπολογισμού για το έθνος και την οικοδόμηση των συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επόμενων μηνών». Αυτή η δήλωση ερμηνεύθηκε ως ένα μήνυμα ότι ο Λεκορνί είναι ανοιχτός σε συμφωνίες με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Μετά από τις συζητήσεις με τα κόμματα ο νέος πρωθυπουργός θα προτείνει τα νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τα οποία θα διοριστούν από τον Γάλλο πρόεδρο.