Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Τον Σεμπαστιάν Λεκορνί επέλεξε ο Μακρόν για νέο πρωθυπουργό

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί 39 ετών ο οποίος μέχρι τώρα κατείχε τη θέση του Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, στην Γαλλία, είναι η νέα επιλογή του προέδρου Μακρόν, για την θέση του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Élysée, θα είναι υπεύθυνος για τη “διαβούλευση” με τα κόμματα με σκοπό “την οικοδόμηση των συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επόμενων μηνών”.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος τις τελευταίες ώρες ήταν το φαβορί για τη θέση στο Μέγαρο Ματινιόν, αντικαθιστά τον Φρανσουά Μπαϊρού μετά την πτώση της κυβέρνησής του, την Δευτέρα.

Ο Σεμπαστιάν Λεκονρί είναι ο έβδομος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν, από την ανάληψη της εξουσίας, το 2017 και ο πέμπτος μέσα σε τρία χρόνια, δηλαδή από την δεύτερη θητεία του Γάλλου προέδρου και μετά.

Ο Εμανουέλ Μαρκόν έδωσε “εντολή” στον νέο πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνού, να αρχίσει διαβουλεύσεις με τις “πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο”,  “με σκοπό την έγκριση του προϋπολογισμού του έθνους και την οικοδόμηση των συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επόμενων μηνών”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του της Προεδρίας στην Γαλλία.   Μόνο στο τέλος αυτών των κομματικών συζητήσεων ο Λεκορνί θα προτείνει στον Πρόεδρο νέα κυβέρνηση.

Πρόκειται για μια μικρή αλλαγή στα μέχρι σήμερα πολιτικά έθιμα. Ο Λεκορνί δεν αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προχωρήσει σε συμφωνίες ώστε να μην βρεθεί η κυβέρνηση που θα σχηματίσει στην δυσάρεστη κατάσταση να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής στην βαθιά διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση και να πέσει.

Όταν κλείσει συμφωνίες ο Μπαϊρού, τότε θα προτείνει νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro.

