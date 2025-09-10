Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο με αγιασμό και νέα βιβλία – Από Παρασκευή η έναρξη των μαθημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολείο τάξη σχολική τάξη
Φωτογραφία: Unsplash

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, χτυπά το πρώτο κουδούνι σε ολόκληρη τη χώρα.

Η φετινή χρονιά στα σχολεία αρχίζει με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες, όπως σχολικοί λαχανόκηποι και ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.

«Κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν» Αυτά ορίζουν εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της χώρας σχετικά με την τέλεση του Αγιασμού καθώς και λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

  • Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00
  • Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ερευνητές βρήκαν νέα περιοχή όπου οι άνθρωποι ζουν απροσδόκητα πολύ – Γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στις «μπλε ζώ...

Γυναίκα έπαθε μερική παράλυση προσώπου από το έντονο άγχος – Το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο το μοντέλο

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
09:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: «Έρχεται διπλό καιρικό μέτωπο» – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πού θα έχει 37άρια

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα και ιδίως τα βορειό...
08:56 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη: 13χρονος και δύο φίλοι του δέχτηκαν επίθεση με ξύλα από 7 άτομα – Συνελήφθη 18χρονος

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στις Συκιές Θεσσαλονίκ...
08:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Περιφερειακή Καρέα και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» για ακόμη μία ημέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Δεύτερη ημέρα απερ...
08:14 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου

Η «Sagre Nero» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση και την έκρηξη βόμβας σε πολυκατοικία στη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος