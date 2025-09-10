Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Περιφερειακή Καρέα και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» για ακόμη μία ημέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Δεύτερη ημέρα απεργίας των οδηγών ταξί στην Αττική σήμερα και πολλοί είναι εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν τα Μέσα Μεταφοράς και πήραν τα δικά τους οχήματα για τις μετακινήσεις τους.

«Χάος» επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού, ενώ μποτιλιαρισμένες είναι η άνοδος της Κηφισίας, η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Βασιλίσσης Σοφίας και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Υπομονή χρειάζεται για όσους κινούνται στην Σταδίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.