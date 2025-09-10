Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν ροζ βίντεο στα κινητά – Πώς ο ηγούμενος προσπαθούσε να προσελκύσει και νέους πελάτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων

Κάθε όριο φαίνεται ότι είχε ξεπεράσει το θράσος του ηγούμενου και των συνεργών του στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων που είχαν βγάλει μέχρι και τιμοκατάλογο για τα πολύτιμα κειμήλια που σκόπευαν να πουλήσουν.

Το STAR παρουσίασε τις μεθόδους που ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ετοιμάζονται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Τα κινητά τηλέφωνα του ηγούμενου και του μοναχού είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται. Οι Αρχές ερευνούν αν υπάρχουν συνομιλίες, μηνύματα, φωτογραφίες από άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως ήταν έτοιμοι να πουλήσουν άλλα και… υλικό που μπορεί να προσθέσει, ενδεχομένως, και άλλες κατηγορίες. Σε μια πρώτη έρευνα οι Αρχές εντόπισαν βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις χωρίς όμως τη συμμετοχή ανήλικων, σύμφωνα με το STAR.

Επίσης, ακόμη και αν έχουν διαγραφεί αρχεία, μπορεί να γίνει ανάκτησή τους. Ο ηγούμενος, στις συζητήσεις που είχε με τους αστυνομικούς – αγοραστές, και όχι μόνο, φέρεται να λέει ότι είχε στην κατοχή του και άλλα αντικείμενα προς πώληση. Κάποια θαμμένα, κάποια κρυμμένα, αλλά οι Αρχές θεωρούν ότι ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που έκανε να προσελκύσει πελάτες προκειμένου να τους πάρει χρήματα.

Ένας  66χρονος με τα αρχικά Κ.Α. έβρισκε επίσης πελάτες, ενώ έκανε και ο ίδιος παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Η σύζυγός του με τα αρχικά Α.Α. εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή του Αιγάλεω. Συνήθως, τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων κινούνται σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών, όμως οι αστυνομικοί λόγω των γνώσεων που διαθέτουν λόγω της υπηρεσίας τους κατάφεραν πολύ εύκολα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών. Ο ηγούμενος της μονής ετοιμάζει την απολογία του για την προσεχή Πέμπτη, αλλά στις επαφές που είχε κάνει με τους υποψήφιους αγοραστές είχε και το σχετικό τιμοκατάλογο.

Ο τιμοκατάλογος του ηγούμενου της Μονής

Συγκεκριμένα, 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για το Ιερό Ευαγγέλιο ήταν η «ταρίφα» που είχε βάλει ο ηγούμενος. Δεξί του χέρι και ο μοναχός που στο ραντεβού με τους αστυνομικούς εμφανίστηκε να κρατά, ένα θρησκευτικό βιβλίο, ένα ευαγγέλιο και επτά θρησκευτικές εικόνες. Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ο 69χρονος με τα αρχικά Α.Π. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Τζάκσον. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί αρχαιοτήτων, φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτιμητή, ενώ έδινε το πράσινο φως για την αγορά και το ποσό που θα δινόταν για την απόκτηση ενός αντικειμένου. Από την επαφή των αστυνομικών με τα μέλη του κυκλώματος προκύπτουν στοιχεία ότι έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να πουλήσουν αντικείμενα, όπως επίσης ότι έχουν απευθυνθεί και σε άλλους αγοραστές όπως και σε άλλες αγορές. Όσο για τον βοσκό που συνελήφθη, φέρεται να επέδειξε στους αστυνομικούς αρχαία νομίσματα, αλλά όταν κατάλαβε την ιδιότητά τους επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ρωσικό εμβόλιο κατά του καρκίνου: Στις προκλινικές δοκιμές φαίνεται αποτελεσματικότητα 100%

Βασιλικός: Τα δύο κοινά υλικά της κουζίνας που ενισχύουν την ανάπτυξη του όπως ποτέ πριν

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
07:09 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική λόγω της 48ωρης απεργίας των οδηγών

Χωρίς ταξί και σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών...
07:08 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κλήμης,...
05:55 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
01:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΠΕ την Πέμπτη (11/9)

Η Hellenic Train ανακοίνωσε αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος