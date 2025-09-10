e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 12 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές ΑΤΜ
Φωτογραφία: Freepik.com

To χρηματικό ποσό των 65.885.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από 8-12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ρωσικό εμβόλιο κατά του καρκίνου: Στις προκλινικές δοκιμές φαίνεται αποτελεσματικότητα 100%

Βασιλικός: Τα δύο κοινά υλικά της κουζίνας που ενισχύουν την ανάπτυξη του όπως ποτέ πριν

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
07:55 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Δύο νέα επιδόματα θα χορηγηθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο σε εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται ...
07:22 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία, όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

20:52 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για Credia Bank: Η τιμή της μετοχής της δικαιώνει την πολιτική μας – Τι είπε για την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη σ...
20:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για τη νέα αύξησή του – Πόσο αναμένεται να φτάσει και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Ακόμη και τα 1.000 ευρώ μπορεί να αγγίξει ο κατώτατος μισθός έως το 2027. Τις τελευταίες πληρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος