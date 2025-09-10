e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 12 Σεπτεμβρίου

To χρηματικό ποσό των 65.885.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από 8-12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: