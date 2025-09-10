Κατρίνα Τσάνταλη: Ο 2,5 ετών γιος της παίζει πιάνο – «Είναι πολλά τα ταλέντα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατρίνα Τσάνταλη
Φωτογραφία: Instagram/katrina_tsantali

Τον Φεβρουάριο του 2024 η ζωή της Κατρίνας Τσάνταλη και του Ανδρέα Βούλγαρη άλλαξε με τον καλύτερο τρόπο, αφού η συγγραφέας έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Οι ευτυχισμένοι γονείς έχουν επιλέξει να μοιράζονται κάποια στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους με το παιδί τους στα προφίλ τους στο Instagram, φροντίζοντας να μην δείχνουν το πρόσωπό του.

Το απόγευμα της Τρίτης (9/9) η Κατρίνα Τσάνταλη δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, ένα πολύ τρυφερό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο γιος της.

Στο story της, βλέπουμε το 2,5 ετών αγόρι να παίζει πιάνο, κάτι που φαίνεται να απολαμβάνει.

Η συγγραφέας στην ανάρτησή της έχει γράψει: «Είναι πολλά τα ταλέντα».

Ακόμα, η Κατρίνα Τσάνταλη έχει προσθέσει μία κουκουβάγια σε emoji, θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο το πόσο περήφανη νιώθει για το μωρό της.

00:40 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

