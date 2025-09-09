Χριστίνα Κοντοβά: «Η απόφαση αυτή ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τρίτης (9/9) η Χριστίνα Κοντοβά. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απόφασή της να στείλει σε δημόσιο σχολείο την κόρη της και όχι σε ιδιωτικό. Μάλιστα, εξήγησε πως αυτό ήταν κάτι που την έφερε σε κόντρα με δικούς της ανθρώπους που διαφωνούσαν.

Σχετικά με την απόφασή της να γράψει την κόρη της σε δημόσιο σχολείο, η Χριστίνα Κοντοβά εξήγησε ότι: «Η απόφαση του σχολείου ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα και σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους και το συζήτησα πολύ!».

«Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω μόνη μου. Αυτό είναι και το πιο σκληρό στη δική μου φάση, το μονογονεϊκό είναι σκληρό πράγμα. Γιατί δεν έχεις και τον αντίλογο από κάποιον που ενδιαφέρεται εξίσου για το παιδί και έχει και εξίσου την ευθύνη. Συμβουλεύομαι πάντα τους δικούς μου, το συζητάω πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω φίλους και με παιδιά και που ξέρουν, την οικογένειά μου», πρόσθεσε η σχεδιάστρια.

Επιπλέον, η Χριστίνα Κοντοβά ανέφερε πως: «Πήρα την απόφαση αυτή γιατί έχουμε στην γειτονιά μας ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, μικρό σχολείο. Στην τάξη είναι 15 παιδάκια, τα οποία είναι της γειτονιάς και τα ξέραμε και από τον παιδικό που πήγαινε. Δεν είμαι υπέρ του δημοσίου ή υπέρ του ιδιωτικού, είμαι υπέρ του καλού σχολείου!».