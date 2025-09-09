Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του – «Μπαμπάκα μου»

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (9/9) από την ημέρα που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε. Ο σπουδαίος μουσικός είχε γεννηθεί στις 5 Νοεμβρίου του 1956 και κατά τη διάρκεια της ζωής του λατρεύτηκε από τον κόσμο, με τα τραγούδια του να γίνονται μεγάλες επιτυχίες. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 έφυγε από αυτόν τον κόσμο, σε ηλικία μόλις 62 ετών, ενώ η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει πανελλήνια θλίψη.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook.

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία βλέπουμε μία ευχητήρια κάρτα που του είχε γράψει.

Στη λεζάντα του post της, η κόρη του αείμνηστου καλλιτέχνη έγραψε: «#6 Πού να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου».

Σε συνέντευξή της το 2022 στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα είχε εξομολογηθεί πως: «Δεν συνηθίζεται η απουσία του πατέρα μου, ξεκάθαρα όχι. Νιώθω τυχερή και ευλογημένη που ήμουν εκεί στην τελευταία στιγμή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου επέμενε να είμαι εκεί, την ημέρα που τελικά “έφυγε”, ήμασταν οι δυο μας.

Δεν πρόλαβα να πω στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα, αλλά του τα λέω τώρα. Εάν κατέβαινε ο πατέρας μου στην γη θα του έλεγα ότι ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος έρωτάς μου. Ήταν πολύ καλός μπαμπάς, τσακωνόμασταν πολύ γιατί είμαστε και οι δύο εκρηκτικοί. Είναι δυσβάσταχτο να ακούω τη φωνή του πατέρα μου στα τραγούδια. Το τραγούδι τα “Μάτια” έχει γραφτεί για μένα. Κάθε φορά που το χάνω με τον εαυτό μου το βάζω για να θυμάμαι τι είμαι. Ο πατέρας μου δεν με νανούριζε με τραγούδια, αλλά με σαχλά ανέκδοτα».

«Μετά την απώλεια του πατέρα μου βρήκα συμπαράσταση από όσους δικούς του είναι ακομπλεξάριστοι, όμως έχουμε δεχθεί και μαχαιριές. Γράφω ένα σενάριο γιατί θα ήθελα να μοιραστώ κάποια πράγματα για τον πατέρα μου. ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο βάθος», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

15:36 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

