Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω

Enikos Newsroom

lifestyle

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω

Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας Κιάρα Φεράνι επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για την καλοκαιρινή χαλάρωσή της, έπειτα από έναν δύσκολο χειμώνα λόγω του διαζυγίου της από τον ράπερ Fedez.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκε το διαζύγιό της. Αν και αυτό ήταν το πρώτο καλοκαίρι της Κιάρα Φεράνι χωρίς τον επί επτά χρόνια σύζυγό της, Ιταλό ράπερ Fedez, η διάσημη influencer και επιχειρηματίας φρόντισε να περάσει όμορφα μαζί με τα δύο παιδιά της. Και για ένα ακόμη καλοκαίρι επέλεξε την Ελλάδα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Μαζί με τον Λεόνε και τη Βιτόρια πέρασε λίγες εβδομάδες γεμάτες εικόνες από μεσογειακούς παραδείσους, αλλά και πιο ήσυχες αποδράσεις στη φύση. Στη λίμνη Κόμο, όπου διατηρεί βίλα, άνθισαν όμορφες οικογενειακές στιγμές: βόλτες στις όχθες, δείπνα με συγγενείς και φίλους, αλλά και χαλάρωση στη σπιτική θαλπωρή.

Η Ιμπιζα, από την άλλη, έδωσε τον τόνο της διασκέδασης με κοσμικά beach clubs, βόλτες με σκάφος και λαμπερά ηλιοβασιλέματα. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελβετία, όπου μοιράστηκε με τα παιδιά της ήρεμες στιγμές κοντά στη φύση, αλλά και στην Αλικαρνασσό, όπου απόλαυσε την πολυτέλεια του τουρκικού θερέτρου.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από το καλοκαιρινό της ημερολόγιο. Μετά την Πάρο πέρυσι, φέτος επισκέφθηκε την Κω. Εκεί συνδύασε χαλαρές βόλτες με οικογενειακά τραπέζια και παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα.

Οι εικόνες που μοιράστηκε με το κοινό της αποτυπώνουν μια εκδοχή της πιο φυσική, πιο αυθεντική και πιο χαλαρή. Το καλοκαίρι του 2025 δεν ήταν απλώς μια σειρά από ταξίδια για την Κ. Φεράνι – ήταν μια ξεχωριστή συλλογή εμπειριών με σημείο αναφοράς το πώς θέλει να ζει: με λάμψη, με ηρεμία, με στιλ και πάνω από όλα με τους ανθρώπους που αγαπά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Αντιστρέφεται η αρτηριακή πλάκα; Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε φυσικά

Ακίνητα: Αυτή είναι η νέα εποχή επενδύσεων στην αγορά – Τι είναι το Real Estate Crowdfunding

ΟΠΕΚΑ: Το «άγνωστο» μηνιαίο επίδομα των 165 ευρώ – Ποιους αφορά

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov

Τα 3 ζώδια που πρέπει να θέσουν όρια φέτος το φθινόπωρο
περισσότερα
04:35 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Ζευγαρά: Απάντησε για πρώτη φορά για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κακοσαίο – «Γίνονται πολλές παραπληροφορήσεις»

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε στο «Κοσμοράδιο 95,1» και έδωσε για πρώτη φορά απάντηση σχετικά με τις φ...
03:48 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βίκυ Κάβουρα: Τρυφερή βόλτα με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε στα social media η Βίκυ Κάβουρα. Η ηθοποιός ανάρτησ...
00:50 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού, τελικά, μου άνοιξαν τα μάτια για πάρα πολλά πράγματα»

Συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv έδωσε η Ντόρα Μακρυγιάννη. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε ...
00:15 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σάκης Κατσούλης: «Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση…» – Η νέα εξέταση για το πρόβλημα υγείας του

Ο Σάκης Κατσούλης με ένα story του στο Instagram προφίλ του την προηγούμενη εβδομάδα, γνωστοπο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος