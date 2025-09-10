Apple: Παρουσίασε το iPhone 17 που στοχεύει σε επιδόσεις και κάμερα – Το iPhone Air φέρνει το «κυνήγι του λεπτού κινητού» ξανά στο προσκήνιο

Η Apple παρουσίασε την Τρίτη μια νέα γενιά iPhone, σε μια χρονική στιγμή που η συζήτηση γύρω από τα smartphones μετατοπίζεται από το λεπτό design στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία επενδύει ξανά στο «κυνήγι του λεπτότερου τηλεφώνου», φέρνοντας στο προσκήνιο το iPhone Air, μαζί με τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max.

iPhone Air: Χαρακτηριστικά και μειονεκτήματα

Το iPhone Air, που παρουσιάστηκε στο καθιερωμένο event της Apple, είναι λεπτότερο και ελαφρύτερο από τα υπόλοιπα μοντέλα, με πάχος 5,6 χιλιοστά και οθόνη 6,5 ιντσών. Ωστόσο, προς το παρόν υστερεί σε ορισμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το βασικό iPhone 17, κάτι που ενδέχεται να αποθαρρύνει τους αγοραστές.

Η μπαταρία του διαρκεί έως 27 ώρες, έναντι 30 του iPhone 17, ενώ απουσιάζει η υπερευρυγώνια κάμερα και δεν υποστηρίζεται η μακροφωτογραφία.

Η τιμή του, στα 999 δολάρια, είναι κατά 22% ακριβότερη από το βασικό iPhone 17 που ξεκινά στα 799 δολάρια, ενώ με μόλις 100 δολάρια παραπάνω κάποιος μπορεί να στραφεί στο iPhone 17 Pro, το οποίο κοστίζει 1.099 δολάρια.

Παρά τα μειονεκτήματα, το Air αποτελεί ένδειξη για την κατεύθυνση του hardware design στα iPhone, με πειραματισμούς που ανοίγουν τον δρόμο για νέες μορφές smartphone, όπως τα foldables (αναδιπλούμενα).

Η Apple εξήγησε ότι το iPhone Air διαθέτει τα περισσότερα chips σχεδιασμένα από την ίδια που έχουν ποτέ ενσωματωθεί σε iPhone, ανάμεσά τους το A19 Pro (CPU με GPU 5 πυρήνων), το N1 (chip για ασύρματη δικτύωση) και το νέο C1X (cellular modem). Το τελευταίο είναι ταχύτερο από εκείνο του iPhone 16 Pro, καταναλώνοντας 30% λιγότερη ενέργεια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το iPhone Air είναι και το μοναδικό μοντέλο που χρησιμοποιεί πλέον τιτάνιο, σε αντίθεση με τα ακριβότερα μοντέλα που επιστρέφουν στο αλουμίνιο.

Η νέα σειρά iPhone 17

Η Apple έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο design από το iPhone 11 του 2019, όμως τα νέα Pro μοντέλα φέρνουν αλλαγές. Το iPhone 17 Pro και το iPhone 17 Pro Max διαθέτουν ανασχεδιασμένη διάταξη καμερών στο πίσω μέρος, την οποία η εταιρεία αποκαλεί «Camera Plateau». Ο τετράγωνος σχεδιασμός αντικαταστάθηκε από μια οριζόντια μπάρα.

Κάτω από αυτήν διακρίνεται ελαφρά μια διαφορετική απόχρωση που σηματοδοτεί τον διαχωρισμό ανάμεσα στο νέο αλουμινένιο πλαίσιο και το γυαλί. Τα ακριβότερα μοντέλα, αντίθετα με το παρελθόν, δεν χρησιμοποιούν πλέον τιτάνιο, καθώς το αλουμίνιο είναι ελαφρύτερο, φθηνότερο, χειρίζεται καλύτερα τη θερμότητα και προσφέρει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς είναι 100% ανακυκλωμένο.

Επιπλέον, τα Pro μοντέλα διαθέτουν για πρώτη φορά σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών (vapor-chamber cooling system), τεχνολογία που χρησιμοποιείται χρόνια στα Android, και το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την απόδοση σε απαιτητικές χρήσεις όπως το 4K video ή τα games υψηλής γραφικής ισχύος.

Το μεγάλο «όπλο» τους είναι ο τηλεφακός με αισθητήρα 48 megapixel, ίδια ανάλυση με την κύρια και την υπερευρυγώνια κάμερα. Αυτό σημαίνει περισσότερη λεπτομέρεια στις φωτογραφίες και φέρνει ένα νέο επίπεδο ζουμ: 4x οπτικό. Πρόκειται τεχνικά για υποβάθμιση σε σχέση με το 5x των προηγούμενων Pro, ωστόσο η Apple τονίζει ότι μπορεί να πετύχει 8x «optical-like» zoom, ενώ το ψηφιακό φτάνει έως και 40x.

Στην αγορά έχουν ήδη εμφανιστεί smartphones με μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως το Samsung Galaxy S23 Ultra με 10x οπτικό ζουμ, ενώ οι ναυαρχίδες της Google και της Samsung φτάνουν τα 5x, με μέγιστο έως 100x μέσω AI.

Παρ’ όλα αυτά, η Apple επενδύει στην ποιότητα εικόνας και νέα χαρακτηριστικά για επαγγελματίες. Τα Pro μοντέλα υποστηρίζουν πλέον λήψη ProRes RAW και νέες δυνατότητες για κινηματογραφιστές, όπως το Genlock. Ενσωματώνουν το A19 Pro chip με έναν επιπλέον πυρήνα GPU σε σχέση με το iPhone Air, το οποίο σύμφωνα με την Apple είναι 40% ταχύτερο από το A18 Pro του iPhone 16 Pro.

Επίσης, η νέα σειρά iPhone 17 ξεκινά με αποθηκευτικό χώρο 256 GB, ενώ υποστηρίζει συνδεσιμότητα 5G και διαθέτουν το chip N1 για Wi-Fi δικτύωση.

