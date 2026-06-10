Ρόδος: Συνελήφθη ξανά ο 44χρονος οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος με θύματα μητέρα και κόρη – Φέρεται να παραβίασε περιοριστικούς όρους

Συνελήφθη ξανά ο 44χρονος που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της, στις 17 Μαΐου στη Ρόδο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδε2ς στον 44χρονο χθες το απόγευμα, γιατί φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του απαγόρευαν κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής» ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου και οδηγείται σήμερα στο αυτόφωρο, αυτή τη φορά για τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί.

Αφορμή για την εξέλιξη αυτή στάθηκε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος παραβίαζε τον έκτο περιοριστικό όρο. Όπως υποστηρίζεται, απασχολούνταν καθημερινά με μηχανοκίνητα μέσα στην επιχείρησή του, ενώ προβλήθηκε και ο ισχυρισμός ότι εξακολουθούσε να οδηγεί, παρότι κάτι τέτοιο του είχε απαγορευτεί ρητά.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρηση του 44χρονου και τον εντόπισαν εκεί, στοιχείο που, σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», ενίσχυσε την εικόνα ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να ασχολείται με μηχανοκίνητα μέσα παρά τη ρητή απαγόρευση.

Το δυστύχημα και οι περιοριστικοί όροι

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στις δύο γυναίκες, 56 και 26 ετών, τον Μάιο, στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου.

Στις 20 Μαΐου είχε εκδοθεί η διάταξη του 2ου τακτικού ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου που καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους ο κατηγορούμενος θα παρέμενε ελεύθερος. Στο κείμενο της διάταξης αναφέρεται ρητά ότι από το αποδεικτικό υλικό που είχε συλλεχθεί, μέχρι εκείνο το σημείο, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος άλλων.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν συνολικά έξι περιοριστικοί όροι, με ισχύ μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Ο πρώτος αφορά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ακολουθεί η υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισής του την 1η και τη 16η εκάστου ημερολογιακού μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Τους όρους συμπληρώνουν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης κάθε μηχανοκίνητου μέσου, η απαγόρευση οδήγησης και η απαγόρευση ενασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα, που αποτελεί και τον έκτο όρο, αυτόν δηλαδή που φέρεται να παραβιάστηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής» ο κατηγορούμενος και οι συνήγοροι του έχουν βίντεο από το κύκλωμα εσωτερικής μαγνητοσκόπησης της επιχείρησης από το οποίο, όπως τονίζουν, προκύπτει ότι παρακολουθεί τον προσωπικό του υπολογιστή και δεν εργάζεται ή ασχολείται με τα οχήματα που φροντίζουν οι υπάλληλοι.

Η σημερινή προσαγωγή στο αυτόφωρο προστίθεται σε μια ήδη φορτισμένη δικαστική διαδρομή. Η κύρια υπόθεση για το ίδιο το δυστύχημα παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης, με την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης να μην έχει ολοκληρωθεί.