Κρήτη: Εξελίξεις στο θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη – Μεγάλη επιχείρηση στη Μεσσαρά

Εξελίξεις στο θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρα ενός παιδιού και προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις -σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής- προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) σε επιχείρηση με στόχο την προσαγωγή υπόπτων. Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστές εντός της ημέρας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές και οι προσαγωγές που φέρεται να έγιναν σήμερα το πρωί, έχουν να κάνουν με πρόσωπα που διατηρούν ζώα στην περιοχή.

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Το μεγάλο βάρος έπεσε αναπόφευκτα στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινικά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, πρόκειται, όπως παραδέχονται όσοι γνωρίζουν την πορεία των ερευνών, για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ούτε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που να φωτίζουν τις κρίσιμες στιγμές του περιστατικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τους οικείους του, ο ίδιος ο 49χρονος δεν ανέφερε το παραμικρό για όσα προηγήθηκαν του σοβαρού τραυματισμού του, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου επικεντρώθηκαν στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, στην αξιολόγηση των ιατροδικαστικών και ιατρικών δεδομένων, στην αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και στην εξέταση κάθε διαθέσιμου ευρήματος που θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.