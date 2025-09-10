Θεσσαλονίκη: Ταυτοτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ταυτοτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών ατόμων για υπόθεση φθοράς σε χώρους του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 21χρονη ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Σήμερα κάνει πρεμιέρα για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα – Όλες οι λεπτομέρειες

Υπουργείο Εργασίας: Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες – Τα στοιχεία για τα έσοδα από ασφαλιστικές ει...

Ρίχνοντας φως στους μονωτές: Πώς οι παλμοί φωτός «ξεπαγώνουν» τα ηλεκτρόνια

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple
περισσότερα
12:39 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Δημογλίδου για τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών – Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα η αξία τους

«Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση» τόνι...
12:30 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιολογικής στο Ιπποκράτειο που συνελήφθη για «φακελάκι»

Στο αυτόφωρο για να δικαστεί οδηγήθηκε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρ...
12:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Εξερράγη γκαζάκι οικιακής χρήσης – Ένας τραυματίας

Σοβαρό ατύχημα συνέβη στην Σαλαμίνα. Ένας άνδρας τραυματίστηκε όταν εξερράγη γκαζάκι οικιακής ...
11:49 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Μήλος: Ανακλήθηκε οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στo Σαρακήνικο μετά τις αντιδράσεις

Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος