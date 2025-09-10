Διαδηλώσεις στην Γαλλία: Σχεδόν 200 συλλήψεις – Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγορεί πολιτικούς ότι θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα εξέγερσης

Στην καταδίκη των σημερινών επεισοδίων προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ο οποίος κατηγόρησε εκλεγμένους αξιωματούχους ότι εκμεταλλεύονται το κίνημα «Block Everything» και θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εξέγερσης στην Γαλλία. «Δεν θα τα καταφέρουν», είπε ο Ρεταγιό.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε ολόκληρη την Γαλλία σχεδόν 200 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 132 έγιναν στο Παρίσι, σύμφωνα με τον Ρεταγιό και την αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Η νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη. Οι πρώτες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν την αυγή», διευκρίνισε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από συνάντηση της διυπουργικής μονάδας κρίσης.

«Η κινητοποίηση δεν μοιάζει καθόλου με κινητοποίηση πολιτών. Καταλήφθηκε από το ακραίο και υπεραριστερό κίνημα, με την υποστήριξη του κινήματος Insoumis. Αυτό είναι πολύ σαφές, ιδιαίτερα στις μεθόδους λειτουργίας» τόνισε.

🚨[ALERTE VIDÉO] « Je suis une élue de la RÉPUBLIQUE, j’ai le droit de prendre un café » : Danielle Simonnet, députée LFI, a été SORTIE d’un café, où elle se cachait pour le #10septembre par la POLICE. pic.twitter.com/E5PScK4Fl8 — Frontières (@Frontieresmedia) September 10, 2025

Επιπλέον ο Ρεταγιό είπε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να αποκλείσουν την πόλη Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη διακόπηκε η κυκλοφορία. Τέλος ο Ρεταγιό ανέφερε ότι 80.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Γαλλία, εκ των οποίων οι 6.000 βρίσκονται στο Παρίσι.

Η εταιρεία Vinci, που λειτουργεί μέρος των γαλλικών αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε ότι γίνονται διαδηλώσεις και διακοπές της κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυόν.

🚨 ALERTE INFO 🚨 Péage DÉBLOQUÉ à Poitiers par la gendarmerie. Deux personnes INTERPELLÉES. #10septembre pic.twitter.com/jfPXcVDIat — Frontières (@Frontieresmedia) September 10, 2025

Επεισόδια στο Παρίσι έξω από το υπουργείο Εσωτερικών

Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας καθώς έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις του «Block Everything».

🇫🇷FRENCH RIOT POLICE CLASH WITH PROTESTERS AS “BLOCK EVERYTHING” RIOTS BEGIN Violent clashes erupted outside France’s Ministry of Interior as protesters attacked riot police during nationwide unrest. The chaos follows the collapse of PM François Bayrou’s government and mounting… https://t.co/id3s7I6gFp pic.twitter.com/7DgHzgD5nI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 10, 2025

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ρεν και απέκλεισαν δρόμο, ενώ πυρπόλησαν και λεωφορείο.