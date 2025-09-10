Διαδηλώσεις στην Γαλλία: Σχεδόν 200 συλλήψεις – Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγορεί πολιτικούς ότι θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα εξέγερσης

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία διαδηλώσεις
Πηγή: AFP

Στην καταδίκη των σημερινών επεισοδίων προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ο οποίος κατηγόρησε εκλεγμένους αξιωματούχους ότι εκμεταλλεύονται το κίνημα «Block Everything» και θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εξέγερσης στην Γαλλία. «Δεν θα τα καταφέρουν», είπε ο Ρεταγιό.

Γαλλία: Το μεγάλο ρίσκο του Μακρόν με την επιλογή Λεκορνί για την Πρωθυπουργία – Το παρασκήνιο και οι ανησυχίες

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε ολόκληρη την Γαλλία σχεδόν 200 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 132 έγιναν στο Παρίσι, σύμφωνα με τον Ρεταγιό και την αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Η νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη. Οι πρώτες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν την αυγή», διευκρίνισε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από συνάντηση της διυπουργικής μονάδας κρίσης.

«Η κινητοποίηση δεν μοιάζει καθόλου με κινητοποίηση πολιτών. Καταλήφθηκε από το ακραίο και υπεραριστερό κίνημα, με την υποστήριξη του κινήματος Insoumis. Αυτό είναι πολύ σαφές, ιδιαίτερα στις μεθόδους λειτουργίας» τόνισε.

Επιπλέον ο Ρεταγιό είπε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να αποκλείσουν την πόλη Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη διακόπηκε η κυκλοφορία. Τέλος ο Ρεταγιό ανέφερε ότι 80.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Γαλλία, εκ των οποίων οι 6.000 βρίσκονται στο Παρίσι.

Η εταιρεία Vinci, που λειτουργεί μέρος των γαλλικών αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε ότι γίνονται διαδηλώσεις και διακοπές της κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυόν.

Επεισόδια στο Παρίσι έξω από το υπουργείο Εσωτερικών

Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας καθώς έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις του «Block Everything».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ρεν και απέκλεισαν δρόμο, ενώ πυρπόλησαν και λεωφορείο.

