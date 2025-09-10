Συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό των νέων διοικητών σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, αντικαθιστώντας τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος αναβαθμίζεται.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, με απόφαση (11η/09-09-2025) του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) τοποθετήθηκαν:

α. Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ.

β. Ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Ο αντιστράτηγος Βακεντής διαδέχεται τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr θα αναλάβει νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνοφρουράς στην Κύπρο.