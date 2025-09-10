Έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό νέων Διοικητών ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ – Πού οδεύει ο Στρατηγός Θεοδώρου

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό νέων Διοικητών ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ – Πού οδεύει ο Στρατηγός Θεοδώρου

Συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ για τον ορισμό των νέων διοικητών σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, αντικαθιστώντας τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος αναβαθμίζεται.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, με απόφαση (11η/09-09-2025) του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) τοποθετήθηκαν:

α. Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ.

β. Ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Ο αντιστράτηγος Βακεντής διαδέχεται τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr θα αναλάβει νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνοφρουράς στην Κύπρο.

12:46 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Τασούλα – Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο...
09:49 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σκέρτσος: Για πρώτη φορά δίνεται ένα τόσο μεγάλο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη μισθωτή εργασία – Τι είπε για ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα

Συνέχεια στην κόντρα που είχε με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έδωσε ο υπουργός Επικρατείας,...
07:33 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Phalanx: Η ύστατη άμυνα των ελληνικών φρεγατών – Οι ΗΠΑ επενδύουν στη συνέχιση παραγωγής τους

Το Phalanx, το πυροβόλο με το απόκοσμο κροτάλισμα όταν βάλλει εναντίον στόχου που αποτελεί την...
00:50 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Το να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλήθεια μοιάζει με ανέκδοτο»

«Χαιρόμαστε πολύ, που ο κ. Σκέρτσος μας παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο γι...
