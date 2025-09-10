Γιάννης Βρούτσης για το Final Four: «Η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια»

Η ανάληψη του Final Four της Euroleague 2026 από την Αθήνα, σε συνδυασμό με την πρόκριση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στους «4» του EuroBasket μετά από 16 χρόνια, έφερε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας στον ελληνικό αθλητισμό. Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση.

«Ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει! Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, προκρίθηκε ξανά στους “4” του Ευρωμπάσκετ και διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο που αξίζει στη διαδρομή και την ιστορία της. Σε αυτήν την ευτυχή συγκυρία, η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια!

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου το 2007 ζήσαμε αξέχαστες στιγμές. Η ελληνική Κυβέρνηση πίστεψε, διεκδίκησε και τελικά πέτυχε την ανάληψη του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος, που θα διεξαχθεί 22-24 Μαϊου 2026. Το ΟΑΚΑ θα λάμψει και πάλι, φιλοξενώντας τις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά, αγωνιστικά και οργανωτικά. Μεγάλοι αθλητικοί σταθμοί μας φέρνουν στο επίκεντρο, ανοίγοντας νέους δρόμους για διακρίσεις. Όλοι ελπίζουμε να δούμε ξανά την εθνική μας ομάδα στο βάθρο του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας και ευχή όλων μας είναι να έχουμε και τις δύο μας ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί ξανά. Ο αθλητισμός μας αλλάζει!».

