Ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας και η κοινοπραξία HelleniQ Energy – Chevron σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Η Ελλάδα προχωρά στην επόμενη φάση, αυτή της έρευνας και δοκιμαστικών γεωτρήσεων στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης. Στόχος είναι να καταστεί παραγωγός χώρα φυσικού αερίου που δεν θα καλύπτει μόνο τις δικές της ανάγκες αλλά θα κάνει και εξαγωγές. Η ανακοίνωση της ανάληψης του έργου από την κοινοπραξία της ελληνικής HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) με τον αμερικανικό κολοσσό Chevron συμπίπτει με την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Αθήνα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 5.00 το απόγευμα της Τετάρτης έκλεισε ο διαγωνισμός για την κατάθεση προσφορών για την αξιοποίηση τριών μπλοκ νότια της Κρήτης και ενός μπλοκ νότια της Πελοποννήσου, για έρευνες κι εξόρυξη υδρογονανθράκων. Η κοινοπραξία της HelleniQ Energy και της Chevron αναλαμβάνουν πλέον το έργο της έρευνας κι εν συνεχεία για την παραγωγή φυσικού αερίου.

Το σημείο που για την Ελλάδα έχει γεωπολιτική αξία είναι το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης το οποίο ακουμπά κατά 25% το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που πλέον τεμαχίζεται και με αμερικανική υπογραφή. Κι αυτό διότι, όπως τόνιζε αρμόδια πηγή στο enikos.gr, οι τεχνοκράτες της Chevron δεν εμπλέκονται σε κανένα έργο εάν αυτό δεν είναι νομικά στέρεο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την αξιοποίηση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων με δυνητικά αποθέματα 680 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Πότε θα μπορούμε να έχουμε την εκκίνηση εξόρυξης υδρογονανθράκων αν όλα πάνε βάσει του σχεδίου; Το πιο πιθανό είναι το πρώτο εξάμηνο του 2030.

Υπό αυτές τις εξελίξεις ο Νταγκ Μπέργκαμ (Doug Burgum), ο υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ που θεωρείται και «τσάρος» της ενέργειας έφθασε χθες το βράδυ στην Αθήνα μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου αεροπορικώς από το Μιλάνο, όπου συμμετείχαν σε φόρουμ για την ενέργεια.

To πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού έχει ως εξής:

11.00 Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

14.00 Επίσκεψη στη Ρεβυθούσα με τον Σταύρο Παπασταύρου και συνέντευξη Τύπου

15.45 Επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας με Τάκη Θεοδωρικάκο και Βασίλη Κικίλια, όπου θα έχει διμερείς επαφές, μαζί και με τον Πρόεδρο της ΟΝΕΧ και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνο Ξενοκώστα.

Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας και διανομής του αμερικανικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια με την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος.

Εξ ου και η επίσκεψη στα ναυπηγεία Ελευσίνας, που ανήκουν σε Αμερικανούς κι εκεί σκοπεύουν οι ΗΠΑ να επενδύσουν τόσο στην ναυπήγηση πλοίων – και πολεμικών – όσο και στη δημιουργία λιμένα και κέντρου logistics. Ειδικά για την Ελευσίνα, οι ΗΠΑ έχουν μεγάλα σχέδια.

Η επίσκεψη του Doug Burgum στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκτός του ότι συμπίπτει με την ανάληψη των ερευνών και γεωτρήσεων της κοινοπραξίας των ΕΛΠΕ με τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, σηματοδοτεί και την έναρξη σύσφιξης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Μπέργκαμ είναι ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ που επισκέπτεται την Αθήνα από την ημέρα ανάληψης της εξουσίας, τον περασμένο Ιανουάριο. Επιπλέον, η επίσκεψή του πριν από τον ορισμό πρέσβη στέλνει μήνυμα έμπρακτης στήριξης της Ελλάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ που έρχεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας.» τόνισε σε δηλώσεις του ο Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας:

«Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή».