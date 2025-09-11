Αττική: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες σε Γαλάτσι και Κηφισιά

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγης ώρας ταρακούνησαν την Αττική το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 1 χλμ. ανατολικά του Γαλατσίου και σε εστιακό βάθος 5 χλμ.

Στη συνέχεια, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε – σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών – 3 χλμ. Ανατολικά Βορειοανατολικά της Κηφισιάς και σε εστιακό βάθος 5 χλμ.