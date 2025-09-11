Αττική: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες σε Γαλάτσι και Κηφισιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σεισμός σεισμογράφος

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγης ώρας ταρακούνησαν την Αττική το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 1 χλμ. ανατολικά του Γαλατσίου και σε εστιακό βάθος 5 χλμ.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ

Στη συνέχεια, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε – σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών – 3 χλμ. Ανατολικά Βορειοανατολικά της Κηφισιάς και σε εστιακό βάθος 5 χλμ.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ

